Supersport 300: Team #109 e Daniel Mogeda, vittorie del cuore

Ci sono storie che vanno oltre lo sport. Nei giorni scorsi abbiamo raccontato del 44 Racing fondato da Giampaolo Carmeli per onorare l’amico Christian Barboni scomparso in un incidente stradale. Anche il Team #109 Retro Traffic Kawasaki è nato per onorare chi non c’è più. In questo caso il pilota irlandese Sean Hurley, deceduto a fine 2011. Ora la squadra diretta da Paul Tobin è in testa al Mondiale Supersport 300 con Daniel Mogeda, un giovane pilota spagnolo convolto nell’incidente in cui perse la vita Dean Berta Vinales. Mogeda è un autentico talento ma quella tragedia ad inizio carriera ha lasciato il segno. La squadra però gli è rimasta vicino e quest’anno sta raccogliendo i frutti. Ha conquistato le sue prime vittorie ed appare come uno tra i favoriti per il titolo mondiale Supersport 300.

La storia del Team #109

“Mi ha portato nel mondo delle corse Sean Hurley – racconta Il Team Manager Paul Tobin al sito ufficiale WorldSBK – era un mio grande amico e spesso svolgevamo delle giornate in pista insieme. Ha iniziato a correre e al secondo anno mi ha chiesto di fare altrettanto: ho accettato. Nel 2011 ha vinto il campionato irlandese Supersport. Nel novembre dello stesso anno è uscito dalla sua casa di Cork mentre era in corso una tormenta. La sua macchina ha fatto acquaplaning e dopo un salto ha colpito un albero. Sean Hurley è morto tragicamente. Qualche tempo prima della sua scomparsa parlando con una mamma aveva detto quelli che erano i suoi obbiettivi tipo correre una maratona, studiare di più, aprire un pub, guidare una moto da trial e vincere una gara nel World Superbike. Abbiamo allora organizzato una raccolta fondi per piloti irlandesi e abbiamo creato il premio “numero 109” che continua ad andare avanti. Poi abbiamo deciso di comprare una moto e dar vita a un team!”.

Con Daniel Mogeda un rapporto speciale

“Negli ultimi 12 mesi è cresciuto tanto come pilota – prosegue il Team Manager Paul Tobin – Per noi è un pilota speciale. Daniel Mogeda è entrato a far parte del nostro team nel 2021 a Magny-Cours. Non aveva mai visto prima né il team né il circuito e neppure la moto ma è arrivato quinto. A fine stagione è rimasto coinvolto nell’incidente con Dean Berta Vinales e nel 2022 lo abbiamo ingaggiato per tutta la stagione. Era rimasto molto colpito da quanto accaduto in quel drammatico incidente. A noi diceva di no ma sapevamo che era così. In quel periodo il team lo ha aiutato: se abbandoni un pilota, la sua carriera è finita. Siamo andati avanti con lui e penso che ora senta che debba ridarci qualcosa indietro. Ha 18 anni, è un ragazzo molto rispettoso ed un ottimo pilota”.

L’obbiettivo è il titolo mondiale.

“Ora dobbiamo spingere più che possiamo per cercare di vincere. Daniel Mogeda è arrivato in squadra sapendo che la moto e la squadra erano buone. Ci conosceva prima e si sente a suo agio. Per lui è come una famiglia e questo ci dà tanta fiducia. Lui guida bene, come i campioni della sua categoria. La possibilità di vincere c’è”.

Foto social