Formula 1 Miami: Max Verstappen si impone nella qualifica sprint

Max Verstappen nel momento che conta esce fuori e si prende la qualifica valevole per la Sprint di domani del GP di Miami di Formula 1. Verstappen con sua Red Bull partirà in Pole Position domani, con a fianco Charles Leclerc. Il monegasco che non ha svolto il turno di libere per un suo errore è stato bravissimo a conquistare la prima fila con la sua Ferrari. La seconda fila sarà aperta dalla Red Bull di Sergio Perez davanti alla sorpresa di giornata. Quarto, infatti, scatterà Daniel Ricciardo con la Racing Bulls. Terza fila per la Ferrari di Carlos Sainz davanti alla McLaren di Oscar Piastri. La quarta fila è tutta Aston Martin, con Lance Stroll davanti a Fernando Alonso. Quinta fila per Lando Norris che scatterà nono, dopo aver dominato le prime due sessioni. La Top10 sarà chiusa da Nico Hulkenberg con la Haas.

I piloti che si sono piazzati fuori dalla Top10

il colpo di scena di questa qualifica sprint è vedere le due Mercedes fuori dalla top10. I due alfieri della casa tedesca sono stati eliminati in Q2 e domani partiranno entrambi in sesta fila con George Russell davanti a Lewis Hamilton. La settima fila sarà aperta da Esteban Ocon che sta facendo tantissimo con questa Alpine. Il francese vedrà scattare vicino a sé ma più indietro Kevin Magnussen con la Haas. Quindicesimo partirà Yuki Tsunoda, che si è visto cancellare il suo unico tentativo per track limits.

Nella Q1 il primo degli eliminati è stato Pierre Gasly che con la sua Alpine, domani pomeriggio scatterà in sedicesima posizione. La penultima fila è tutta per le Kick Sauber, con Guanyu Zhou che partirà davanti al compagno di team. Miami è tristissima per il padrone di casa Logan Sargeant che scatterà con la sua Williams dalla penultima posizione. Lo statunitense avrebbe bisogno di una prova convincente in patria per salvare il suo futuro in Formula 1. Ultimo e quindi ventesimo partirà Alexander Albon con l’altra Williams. Il thailandese si è visto cancellare il suo giro migliore, che tuttavia non gli avrebbe permesso il taglio in Q2.

Griglia di partenza della Sprintrace di Formula 1 del GP di Miami

Foto: profilo social FORMULA 1