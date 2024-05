MotoGP Catalunya, i precedenti: Valentino Rossi il più vittorioso

Valentino Rossi è il pilota che ha vinto più gare in assoluto al GP di Catalunya. Guardando l’albo d’oro, il suo nome è presente in dieci caselle ed in ben quattro categorie diverse. Il suo primo successo risale al 1997 nella classe 125. Nei due anni successivi ha vinto in 250. Nel 2001 è salito sul gradino più alto del podio nella gara classe 500 ed ha poi vinto sei volte in MotoGP, l’ultima nel 2016.

A Montmelò si sono distinti però anche altri piloti italiani. Andrea Iannone ha vinto sia con la 125 che con la Moto2, mentre Andrea Dovizioso in 250 ed in MotoGP. Gli altri italiani che hanno scritto il loro nome nell’albo d’oro sono: Simone Sanna, Lucio Cecchinello, Marco Melandri, Loris Capirossi, Marco Simoncelli, Mattia Pasini, Enea Bastianini, Luca Marini e Celestino Vietti. In MotoGP a Montmelò l’ultima vittoria di un pilota italiano risale al 2017, quando s’impose Andrea Dovizioso. Capitolo a parte la MotoE con le vittorie di Andrea Mantovani e Mattia Casadei nel 2023.

Oltre a Valentino Rossi, un altro pilota che ha vinto spesso è Jorge Lorenzo: ben sei gran premi di cui uno in 250 e cinque in MotoGP. Dal 2010 in poi i piloti di casa hanno fatto spesso da padroni nelle varie classi. Tra quelli che hanno vinto più volte il gran premio anche i fratelli Marquez con tre vittorie a testa tra le varie categorie. Tra i piloti che hanno scritto il nome nell’albo d’oro anche il compianto Luis Salom che proprio sullo stesso tracciato perse poi la vita nel 2016.

Foto Yamaha