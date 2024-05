MotoGP, la tecnica: ecco le ultime novità introdotte dai teams

di Marc Seriau/paddock-gp

Il regolamento tecnico della MotoGP praticamente congela l’evoluzione delle moto. Difficilmente potevamo aspettarci nuovi sviluppi tecnici durante il Gran Premio di Francia sul circuito Bugatti di Le Mans, ma è stata comunque l’occasione per notare alcuni elementi interessanti…

1- La GP23 di Marc Marquez vs la GP24

Secondo nella MotoGP Sprint e nel Gran Premio, Marc Marquez ha una Ducati GP23 coi colori del team Gresini Racing. I suoi brillanti risultati e alcuni commenti sulla stampa potrebbero portare a chiedersi se il campione spagnolo non abbia beneficiato di qualche aggiornamento dall’inizio dell’anno. No, le sue moto sono proprio delle GP23, le stesse del suo debutto dell’anno scorso, come può essere riconosciuto da diversi elementi visivi.

Da spettatori, l’aerodinamica è il primo ambito che ci permette di datare una moto. La Desmosedici di Marc Marquez presenta chiaramente le caratteristiche di inizio 2023 con Downwash Ducts di prima generazione, proprio come i bordini delle ruote anteriori, e senza la carenatura 2024 e i suoi misteriosi pannelli laterali.

L’interno del Downwash Ducts del team Gresini e le sue massicce alette interne sono verniciate di nero (come quelle del 2024). Possiamo vedere meglio la differenza con gli elementi 2024 sulle moto del team VR46…

2 Immagini

1 di 2

2 di 2 ‘

Un altro elemento che differenzia le generazioni Ducati è il nuovo sistema di assistenza alla partenza apparso nel corso della stagione MotoGP 2023, molto diverso dall’elemento composto da tre valvole e molle…

Marc Marquez non ne beneficia.

2- MotoGP: Aleix Espargaro vs Maverick Vinales

È tutto riassunto in queste due foto: Maverick Vinales non utilizza lo schienale del sedile 2024 con il diffusore. Perché? Non ne abbiamo idea…

2 Immagini

1 di 2

2 di 2 ‘

Siamo comunque riusciti a dettagliare i due condotti che prendono aria davanti al radiatore per farla uscire sulla parte superiore della carena, in modo da favorire l’aerodinamica dei piloti MotoGP. Un tema a cui Aprilia presta molta attenzione (anche con i suoi brevetti).

Continuiamo domani con Yamaha, Honda e KTM.

L’articolo originale su paddock-gp