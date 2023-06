Tra i principali protagonisti della prima parte del campionato MotoGP 2023 c’è stato sicuramente Jorge Martin, cresciuto rispetto allo scorso anno. Si è trovato a suo agio con la nuova Ducati Desmosedici GP23 e non è stato condizionato da infortuni seri. L’esperienza delle scorse stagioni gli è servita e il suo secondo posto in classifica generale non è casuale.

Anche se Ducati gli ha preferito Enea Bastianini come compagno di Pecco Bagnaia nel team ufficiale, lo spagnolo gode di un’ottima considerazione da parte dei vertici di Borgo Panigale. Difficile pensare di vincere il titolo guidando per una squadra satellite, nonostante un ottimo pacchetto tecnico, però lui vuole provare a realizzare questo sogno.

MotoGP, Jorge Martin felice del suo 2023

Dopo i podi a Le Mans e al Mugello e la doppietta di vittorie al Sachsenring, ad Assen ha ottenuto un sesto e un quinto posto. Risultati condizionati dalle pessime qualifiche, dove si è classificato decimo anche a causa di una caduta. Comunque ha limitato i danni e in classifica il distacco da Bagnaia è di 35 punti. Prima di inizio campionato avrebbe firmato per andare alla pausa estiva con questa situazione.

Martin, interpellato da DAZN, ha confermato la sua soddisfazione per come sta andando questa stagione MotoGP 2023: “Quest’anno volevo lottare per il Mondiale. Il mio obiettivo era quello di essere al quinto posto prima della pausa estiva e ora sono secondo. Sono felice, adesso voglio riposare e ricaricare le energie per la seconda parte del campionato, sarà dura“.

Martinator ha trovato costanza e con Pramac vola

A Jorge veniva contestata la mancanza di costanza dei risultati, però è evidente che sia cresciuto. Avendo trovato subito un ottimo feeling con la Desmosedici GP23, è riuscito a sfruttare il suo potenziale. Le cose erano andate diversamente con la GP22, con la quale a volte ha faticato a causa di un motore che non gli piaceva. Ora è tutto a posto e può esprimere il suo talento al meglio.

Lo aiuta anche il fatto di essere al terzo anno con lo stesso team, Pramac Racing, ormai una seconda famiglia per lui. L’arrivo di Gino Borsoi al posto di Francesco Guidotti come team manager ha avuto un buon impatto nel box. E la forte collaborazione con Ducati permette di avere sempre un pacchetto tecnico topo. Il pilota madrileno sarà ancora con la stessa squadra nel 2024, in attesa di approdare in una ufficiale nel 2025.

Foto: Pramac Racing