MotoGP, Jorge Martin: un sogno sulla scia di Valentino Rossi

Jorge Martin parte con il turbo anche nella prima giornata di libere ad Assen, dopo avere centrato sempre il podio nelle ultime sei gare del campionato MotoGP. Il pilota Pramac stupisce non tanto per la sua velocità, ma per la continuità dei risultati che fino allo scorso anno era mancata, impendendogli di ascendere al team Ducati factory. Secondo in classifica generale, il titolo mondiale non è più un obiettivo impossibile e apre la sfida al campione Francesco Bagnaia.

L’ascesa di Jorge Martin

Da Le Mans non scende dal podio, sia nella MotoGP Sprint che nella gara tradizionale domenicale. In Germania ha realizzato una doppia vittoria che gli ha permesso di scavalcare in classifica Marco Bezzecchi. L’alfiere madrileno ha un doppio obiettivo che sembrano camminare pari passo: guadagnarsi una sella nella squadra ufficiale ed essere campione del mondo. Nel caso di vittoria iridata la “poltrona” in rosso sarebbe automatica e aprirebbe un caso politico senza precedenti. Cosa è cambiato negli ultimi mesi per il pilota del team Pramac? “È successo che sono rimasto in piedi sulla moto. Anche prima arrivavo sempre davanti, non è successo assolutamente nulla di diverso da prima. Soltanto sono riuscito a finire le gare“.

Pramac sogna il titolo MotoGP

Al terzo anno in MotoGP, sicuramente mette a frutto l’esperienza maturata in sella alla Desmosedici, con le gomme, con la categoria. Il recente exploit non deve però distrarlo, guai a subire cali di concentrazione. Mette nel mirino il podio del GP d’Olanda, per il resto c’è la pausa estiva. Sarà una sfida tutta Ducati, Francesco Bagnaia il pilota da battere per avverare il sogno. “Noi piloti Ducati abbiamo qualcosa di più“, ha dichiarato a ‘La Gazzetta dello Sport’. In Pramac c’è un certo entusiasmo, è dal 2001 che un team satellite non vince il Mondiale. L’ultimo a riuscirci è stato Valentino Rossi con la Honda. “Se vinco il Mondiale voglio sentire cosa dice Campinoti (il patron della squadra, ndr)”.

Foto: MotoGP.com