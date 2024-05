La Dorna non ha ancora ufficializzato le wild card per l’Emilia Romagna Round del Mondiale Superbike ma c’è un nome di peso pressochè certo: Michele Pirro. Il tester Ducati ha sempre amato la Superbike ma è dal 2019 che non partecipa ad una gara del Mondiale. Negli ultimi anni ha fatto delle wild card e delle sostituzioni mondiali ma solo in MotoGP. Sicuramente gli sarebbe piaciuto correre di più in SBK ma per un motivo o un altro non è stato possibile. Ad Assen, ad esempio, avrebbe potuto sostituire l’infortunato Danilo Petrucci ma non lo ha potuto fare perché impegnato nei test della MotoGP. Ora sembra arrivato il momento di rivederlo in Superbike e proprio a Misano, pista di casa che più di casa non si può. Michele Pirro infatti ha un’azienda (assieme alcuni soci) proprio all’interno del MWC.

Per quanto concerne ulteriori wild card in Superbike, sembra remota l’ipotesi del ritorno una tantum Team Pedercini.

In Supersport le wild card dovrebbero essere solo le due già annunciate. Quindi l’esordiente Alessadro Sciarretta e l’esperto Luca Ottaviani, ormai un habitué con 12 gare alle spalle come ospite. Quasi sicuramente non gareggeranno i primi due piloti della classifica generale del CIV Supersport: Andrea Mantovani e Davide Stirpe. Non ha ottenuto la wild card Lorenzo Dalla Porta che sperava ardentemente di correre. Il team Altogo l’anno scorso aveva fatto varie wild card con Simone Corsi ed aveva in programma di farne altrettante con l’ex Campione del Mondo Moto3. Ma nel primo round del CIV Lorenzo dalla Porta non ha avuto fortuna, ora è indietro in classifica e quindi nulla da fare per la wild-card. Intanto gareggia nella Stock del JuniorGP e questo week-end è in pista in Catalunya.

Foto social