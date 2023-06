Moto3 Assen, Prove 3: Toba e Farioli a terra, sorprese in Q1

Due importanti incidenti in questo turno, oltre a tante sorprese a livello di classifica finale. Iniziando dai primi due, i protagonisti sono Kaito Toba e Filippo Farioli, a terra in cadute distinte dopo contatti con altri piloti. I due ragazzi apparivano doloranti, si attendono aggiornamenti per due turni qualifiche certo ricchi di sorprese. Tre protagonisti della Moto3 in particolare sono rimasti fuori dalla top 14 e dovranno disputare la Q1! A cominciare dal leader iridato Daniel Holgado, oltre a Diogo Moreira ed a Deniz Oncu, reduce dalla prima vittoria mondiale al Sachsenring. Tranne lo sfortunato Farioli, tutti i ragazzi italiani sono passati direttamente in Q2. Ecco com’è andato l’ultimo turno di prove ad Assen.

Un abbandono

Syahrifuddin Azman è fuori dal GP dei Paesi Bassi. Ricordiamo che al Mugello il rookie Moto3 di MT Helmets-MSi si era reso protagonista di un highside da paura, riportando la frattura di una costola. Non ha corso al Sachsenring, ha tentato il rientro ad Assen prima della pausa estiva, disputando i primi due turni del venerdì. Oggi è arrivata la notizia che “Damok” si ferma, il suo GP purtroppo si è già concluso. Ora però ha un’importante pausa estiva da sfruttare al meglio per poi affrontare la seconda parte della sua prima stagione mondiale.

Moto3 Prove 3

Holgado, Moreira e Ortola in particolare sono già a quota due a testa. Masia intanto ha piazzato la momentanea zampata davanti a Nepa e Fenati, si riparte da qui per questo turno decisivo in ottica qualifiche. Registriamo anche un contatto “molto ravvicinato” tra i debuttanti Farioli e Rueda all’entrata della chicane Geert Timmer, senza conseguenze. La prima caduta di giornata invece è quella di Toba, la seconda anche per lui, a terra ad alta velocità alla Meeuwenmeer. Dopo il pasticcio in pit lane nelle Prove 1, stavolta si verifica qualcosa di simile ma in pista: Toba colpisce il posteriore della moto di Whatley, per poi finire largo e concludere con un’importante carambola nella ghiaia. Il pilota SIC58, subito soccorso dai commissari, appare un po’ frastornato ed infatti verrà portato al Centro Medico per controlli. Negli ultimi 5 minuti registriamo anche la caduta di Farioli dopo un’entrata abbastanza garibaldina di Fernandez alla Ruskenhoek. Non è una bella notizia vedere il pilota italiano evacuato in barella…

La classifica

Moto3 combinata

Foto: motogp.com