Qualche incidente a referto, uno abbastanza particolare, ma si comincia con buone notizie per l’Italia. Stefano Nepa e Romano Fenati in particolare chiudono nelle zone alte della classifica nelle Prove 1 ad Assen, preceduti solo da Jaume Masia. Ma è un buon primo turno per tutti i nostri portacolori, visto che quasi tutti si prendono la zona utile per la Q2. Mancano ancora due turni, ma è un buon inizio alla Cattedrale delle due ruote. Ecco com’è andata.

GP Assen, ritorni e sostituti

Il team MT Helmets-MSi ritrova Syarifuddin Azman, dichiarato idoneo dopo i controlli di ieri e quindi in grado di prendere parte a questo GP dopo i problemi al Mugello. Ricordiamo invece che in Leopard Racing c’è ancora Adrian Fernandez, nuovamente in azione come sostituto dell’infortunato Tatsuki Suzuki. In CIP-Green Power a tempo indeterminato Andrea Migno, che anche ad Assen sta sostituendo Lorenzo Fellon, ancora in recupero dall’importante intervento alla spalla.

Moto3 Prove 1 Assen

Guardando al turno, neanche il tempo di cominciare che succede subito un pasticcio, non in pista ma in pit lane. A circa 32 minuti dalla fine ecco che Yamanaka, in uscita dal suo box, colpisce al posteriore la moto di Oncu davanti a lui! La GASGAS numero #6 è danneggiata, anche il pilota turco deve riportare la sua KTM al box, ma entrambi riescono a partire senza troppi ritardi. Inizio incidentato anche per Ivan Ortola, poco dopo protagonista alla Stekkenwal di un highside dal quale si rialza dolorante: seguirà un controllo al Centro Medico. Salvataggio in extremis invece per Masia, che rischia grosso ma riesce in qualche modo a rimanere in sella. Nella ghiaia però anche il leader Moto3 Holgado, protagonista di una scivolata alla Ramshoek senza conseguenze. A referto negli ultimi minuti anche gli incidenti di Toba ed Artigas, a precedere un finale frenetico per la categoria Moto3 in questa prima sessione ad Assen. Alla fine comanda Jaume Masia, a precedere gli italiani Stefano Nepa e Romano Fenati.

La classifica

Foto: motogp.com