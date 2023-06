Moto3: il ritorno di Adrian Fernandez per Suzuki infortunato

Al Sachsenring tornerà un ex del Mondiale Moto3. Adrian Fernandez è stato chiamato da Leopard Racing per i prossimi due appuntamenti mondiali. Una scelta inevitabile per la squadra, che deve rinunciare a Tatsuki Suzuki dopo l’infortunio al Mugello. Una sfortunata caduta all’ultimo giro che ha provocato fratture multiple a mano e piede sinistri, per le quali chiaramente servirà tempo. Suzuki quindi è già in “pausa estiva”, ecco un’occasione Moto3 per Fernandez.

Ritorno in Moto3

Il fratellino del pilota MotoGP Raul Fernandez ha disputato in tutto due stagioni complete nel Mondiale Moto3. Il debutto vero e proprio è avvenuto a Portimao 2020 al posto di Salac infortunato, nel biennio 2021-2022 invece è pilota a tempo pieno nella classe minore del Motomondiale, prima con il Max Racing Team e poi con KTM Tech3. I migliori risultati sono arrivati l’anno scorso, in particolare 5 top ten in 20 GP con un 5° posto come miglior piazzamento assoluto. Di recente Adrian Fernandez ha disputato una wild card al Montmelo nel Mondiale Supersport, conquistando un punto in Gara 2.

Due GP per Fernandez

“Per prima cosa auguro un pronto recupero a Tatsuki Suzuki” ha dichiarato Adrian Fernandez. “Voglio poi ringraziare tutto il Leopard Racing per aver pensato a me ed avermi dato questa opportunità. Non vedo l’ora!” Come accennato, correrà nei prossimi giorni al Sachsenring, in sequenza toccherà all’appuntamento ad Assen. Guardando i precedenti, nel 2021 si è ritirato in entrambi i GP, mentre nel 2022 è andato a punti solo in Germania, conquistando una delle citate top 10 stagionali, precisamente un 8° posto.