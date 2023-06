SSP300, Bruno Ieraci “A Misano ho pianto due volte ed ora il CIV”

Troppo bello per essere vero. Bruno Ieraci ha vinto le due gare del Mondiale Supersport 300 a Misano, dov’era presente come wild-card ed ora è a Vallelunga per il terzo Round del Campionato Italiano. Quest’anno il suo obbiettivo è vincere il tricolore ma i successi iridati resteranno per sempre tra i suoi ricordi più belli. A dieci giorni di distanza ripensa a quei momenti e sorride. Bruno Ieraci non ha avuto un facile, tutt’altro, ma non si è mai arreso ed ora si gode questo bel periodo.

“I primi due giorni ho dovuto realizzare se le coppe presenti sulla mensola di casa fossero realmente le mie – racconta Bruno Ieraci a Corsedimoto – E’ stata un’emozione fortissima, soprattutto sabato perché era inaspettata e subito dopo il traguardo sono esploso in un pianto liberatorio. Domenica partivo già con la consapevolezza di poter farcela visto quanto successo il giorno prima però quando sono poi arrivato alla tenda e mi hanno tutti applaudito non mi sono trattenuto. Non mi vergogno a dirlo, ho pianto per entrambe le vittorie”.

Come hai festeggiato?

“Ho festeggiato con la squadra brindando con il Prosecco che mi avevano dato sul podio. Vincere nel Mondiale è qualcosa di fantastico, da raccontare un giorno ai miei figli anche se spero di ripetermi in futuro. Sono stato il primo italiano a fare una doppietta nel Mondiale Supersport 300 e quando ci penso sorrido. Ho voluto dedicare questo successo a mio padre che non c’è più da qualche anno perché era stato il mio mentone, era stato lui che mi aveva fatto salire in moto quando ero piccolino. Credo che sarebbe molto contento di quello che ho fatto”.

Dopo le due vittorie tanti si sono congratulati con te ma c’è stato un complimento che ti ha fatto particolarmente piacere?

“Domenica, dopo gara-2, ho incontrato Danilo Petrucci nella zona delle interviste. Lui aveva appena finito di parlare con i giornalisti ed io ero in attesa. Mi stavo avvicinando a lui per dirgli “Grande Petrux” ma lui mi è venuto incontro per primo per stringermi la mano. Danilo Petrucci è un pilota fortissimo, un super campione e mi ha fatto molto piacere ricevere i suoi complimenti. E’ stato un gesto molto bello da parte sua”.

Ed ora il CIV a Vallelunga. Come lo affronti?

“Con lo stesso spirito del primo round stagionale a Misano. Il mio obbiettivo quest’anno è vincere il Campionato Italiano Supersport 300. Come si dice “vincere aiuta a vincere” e quindi ce la metterò tutta. Vallelunga è la pista di casa del mio team, è bella, guidata e non vedo l’ora di gareggiare”.

Foto WorldSBK