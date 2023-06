Supersport 300, vince Bruno Ieraci “La mia vita non è stata facile”

Le difficoltà rafforzano il carattere, si sa. Ed è così che Bruno Ieraci ora festeggia la sua prima vittoria nel Mondiale 300 Supersport con la Kawasaki di Prodina Racing. Dopo quattro stagioni da pilota titolare quest’anno ha corso come wild-card ed ha conquistato la sua prima vittoria. Il ventitreenne abruzzese ha avuto una vita particolarmente difficile con problemi di ogni tipo. Ora Bruno Ieraci ha ritrovato il sorriso, la serenità ed ha Misano ha vinto gara-1 del Mondiale Supersport dopo una gara combattutissima. Secondo Mirko Gennai che ha conquistato la leadership nella classifica del campionato.

“Sono molto emozionato ed eccitato – racconta Bruno Gennai a Corsedimoto – E’ la mia prima vittoria al Mondiale, l’ho conquistata correndo come wildcard sono infinitamente contento. L’unica parola che mi viene in mente è grazie. Ringrazio il mio team Prodina Racing che mi ha permesso di essere qui, la mia famiglia e grazie a Bruno. Sì ringrazio me stesso”.

Dopo diverse stagioni nel Mondiale avevi fatto un passo indietro ma ora un salto in avanti?

“Vengo da quattro anni di Mondiale, l’ anno scorso ero sempre con Prodina. Quest’anno abbiamo deciso di tornare al CIV per provare a vincerlo. Attualmente siamo in testa, manca ancora tanto ma l’obbiettivo è quello. Se Prodina Racing non mi avesse dato la moto probabilmente sarei rimasto a casa. Ho avuto un sacco di problemi. Uno era di budget che non ho mai avuto tanto ma non solo quello. Sono anche mancati i risultati e non lo nego”.

Perché non riuscivi a vincere in passato?

“Io credo che la mente sia determinante. Ora ho trovato quell’equilibrio mentale che mi permette di divertirmi in moto. Ci sono state tante vicissitudini che la gente non conosce e non vede”.

Cosa ti è successo?

“Ho avuto una vita non facile, diciamo così. Forse tutte queste difficoltà mi hanno permesso di raggiungere una maturità tale da essere chi sono oggi, quindi anche di vincere e sono contentissimo. Ero tranquillo in moto, padrone del mezzo, della pista: il più forte e l’ho dimostrato”.

Bruno Ieraci, è la vittoria della svolta?

“Non ci sto pensando, sto vivendo giorno per giorno. In gara-2 proverò a vincere di nuovo ma per me l’importante è divertirmi”.