Vent’anni, l’accento toscano, tanto talento, poco budget ed una simpatia innata. Mirko Gennai domenica scorsa ha conquistato la sua seconda vittoria in carriera nel Mondiale Supersport 300 battendo il suo coetaneo e conterraneo Matteo Vannucci. Mirko Gennai è attualmente secondo in classifica mondiale.

“Ho iniziato a correre da bambino – racconta Mirko Gennai a Corsedimoto – quando avevo 5 anni. Ho gareggiato in minimoto, MiniGP e PreMoto3. Poi sono passato alla R3 Cup e mi sono classificato secondo in campionato. A quel punto mi sono ritrovato a piedi perché non avevo i soldi per andare avanti. Per fortuna è arrivato il BR corse, la mia attuale squadra, che mi ha dato la possibilità di correre nel Mondiale Supersport 300″.

Il campionato è estremamente equilibrato. Come te lo spieghi?

“Il livello del Mondiale 300 ormai è più alto di quello del Mondiale Moto3 perché tutti in piloti che hanno le qualità ma non hanno il budget vengono qui. Questo campionato è quello più accessibile a livello di costi quindi ci sono tantissimi talenti. Credo sia ottimo e ci si possa mettere in luce per poi approdare alle categorie superiori. Quest’anno il mio obbiettivo è lottare per il titolo”.

Nel 2022 hai vinto l’ultima gara stagionale. E’ stata la chiave di volta?

“Sì perché mi ha dato una spinta in più, ho cambiato approccio. Durante l’inverno mi sono trasferito per un mese dal mio team per allenarmi, fare cross, pista e palestra. In quel periodo ho lavorato nel team per riuscire a mantenermi fuori casa. Ho fatto un po’ l’aiuto-meccanico, ho dato una mano a preparare il camion e le varie cose in vista del Mondiale”.

Tra i piloti del Mondiale Superbike chi è il tuo preferito?

“Mi piace molto Danilo Petrucci con cui condivido anche la passione per il motocross. E’ un campione ma è un ragazzo alla mano. Ho avuto occasione di parlarci diverse volte, anche durante gli allenamenti, ed è uno tranquillo”.

Obbiettivi futuri?

“Il sogno di tutti i piloti di 300 è il Mondiale Superbike ma intanto vorrei riuscire a vivere di motociclismo, fare il pilota a tempo pieno. Dopo la 300 lo step è la Supersport 600. Al momento non mi sentirei pronto per la 1000. Se poi dal WorldSSP riuscissi ad approdare alla Moto2 sarebbe molto bello, chissà”.

Intanto ad inizio giugno si corre a Misano.

“Abbiamo fatto i test al MWC e sono andati molto bene, sono pronto! Non vedo l’ora”.

