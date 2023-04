Al via il Mondiale Supersport 300: italiani a caccia del titolo

Trenta piloti di cui ben nove italiani. Ad Assen scatta il Mondiale Supersport 300. Gli italiani in questi anni sono sempre stati protagonisti ma non hanno mai vinto il titolo mondiale. L’unica volta che un pilota italiano è stato ad un passo dal successo è stato nel 2017 quando Alfonso Coppola si è classificato secondo per un punto dietro a Marc Garcia. Sarà l’anno buono? I presupposti ci sono tutti.

Il 2022 è terminato con due piloti italiani sul podio in gara-2 a Portimao.

La vittoria se l’era aggiudicata Mirko Gennai, un ventenne di Firenze alla sua quarta stagione in questa categoria. L’anno scorso si era classificato sesto con altri due podio all’attivo. Correrà anche quest’anno con la Yamaha YZF-R3 del Team BrCorse affiancato da Marco Gaggi, suo coetaneo di Fano. Sul terzo gradino del podio nella gara di Portimao era salito Matteo Vannucci, un ragazzo toscano che aveva vinto a Misano ed a Magny-Cours. Quest’anno spera di lottare per il titolo con la Yamaha di AG Mortorsport. Il suo compagno di squadra è il pugliese Raffaele Tragni. Il ventenne bolognese Devis Bergamini sarà il pilota di punta del team ProGP Yamaha, l ‘anno scorso si era classificato terzo nell’ Europeo Yamaha R3 bLU cRU.

Kevin Sabatucci è un veterano della categoria, alla sua sesta stagione in questo campionato. Ha 24 anni, è di Ascoli Piceno e gareggia su una Kawasaki Ninja 400, stessa moto con cui correranno il diciannovenne riminese Alessandro Zanca ed è il diciottenne laziale Mattia Martella. Il suo coetaneo romano Gabriele Mastroluca guiderà invece una Yamaha.

Al Mondiale Supersport 300 sono presenti quattro case motociclistiche con la cinese Kove in griglia con Shengjunjie Zhou, portacolori del China Racing Team. Ci saranno quindi Yamaha, Kawasaki, KTM e Kove. Tra i piloti più attesi Jeffrey Buis, Campione del Mondo Supersport 300 nel 2020, al ritorno dopo anni di assenza.

Foto WorldSBK