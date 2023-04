SBK, il team Pedercini Vinales debutta ad Assen: svelata la livrea

Il round Superbike di Assen non vedrà solo il debutto di Bradley Ray, che con il team Yamaha Motoxracing ha saltato i primi due appuntamenti del calendario. Al TT Circuit vedremo anche l’esordio stagionale del TPR by Vinales Racing.

La squadra nata dalla collaborazione tra Lucio Pedercini e Angel Vinales non era presente in Australia e Indonesia, quindi inizia il suo campionato in Olanda. In sella alla Kawasaki Ninja ZX-10RR c’è Isaac Vinales, nipote di Angel e cugino di Maverick. Il pilota 29enne ha già corso una stagione intera nel Mondiale SBK nel 2021 con il team Orelac Racing e anche allora guidava la Kawasaki. Nel 2022 è stato chiamato da Pedercini Racing per il round di Estoril. Ha alle spalle esperienze pure in Supersport e nel Motomondiale.

Superbike Assen, ecco i colori della Kawasaki del TPR by Vinales Racing

In queste ore è stata anche svelata la livrea dalla Ninja ZX-10RR con la quale correrà Vinales in questa stagione. Azzurro, arancione e nero sono i colori dominanti e non mancano dei dettagli bianchi. Sicuramente apprezzabile esteticamente la moto del TPR by Vinales Racing, ma poi a contare sono i risultati. La squadra italo-spagnola spera di riuscire a stare stabilmente in zona punti, anche se servirà del tempo per questo obiettivo visto che iniziato il 2023 in ritardo rispetto alla concorrenza.

Isaac ha svolto due test pre-campionato, due giorni ad Aragon e altri due a Montmelò. I tempi sono stati abbastanza alti, quindi è difficile dire a cosa possa ambire il pilota ad Assen. Al netto dei punti, riuscire migliorare sia feeling che velocità con la sua Kawasaki sarebbe molto positivo. Il TT Circuit per caratteristiche è favorevole alla Ninja, quindi è una pista buona per debuttare.

Lucio Pedercini viene da alcune annate difficili e auspica che la partnership con Angel Vinales rappresenti una svolta. La squadra è stata rinnovata e sarà interessante vedere quale sarà il rendimento nel corso del Mondiale Superbike 2023. Importare porre delle basi solide per il futuro. Nel box si rispira un clima di fiducia, seppur con la consapevolezza di avere davanti tanto lavoro da fare per conquistare dei risultati soddisfacenti.

Foto: TPR by Vinales Racing