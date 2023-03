Superbike, Lucio Pedercini “E’ difficile ma vogliamo girare pagina”

Prima uscita del 2023 per il Team Pedercini Racing by Vinales. Il 22-23 ad Aragon la squadra mantovana parteciperà ai test KRT con Isaac Vinales poi a fine mese sarà di nuovo in pista a Barcellona. Dopo aver saltato la trasferta extra-europea ed i test invernali, con l’arrivo della primavera si rivede dunque una squadra storica ma che negli ultimi anni è rimasta nell’ombra.

Lucio Pedercini, come vi presentate ai test di Aragon?

“Con la moto dell’anno scorso: un test che ci serve per togliere un po’ di ruggine visto che siamo fermi dall’Australia 2022. Non avremo nulla di nuovo il 22 marzo ma dobbiamo riprendere i ritmi per arrivare pronti ai test di Barcellona e poi alla gara di Assen (22-23 aprile, ndr). Siamo partiti in ritardo, gli altri team hanno girato durante l’inverno e fatto due round noi dobbiamo rincorrere ma cercheremo di recuperare”.

Ci sono delle novità?

“Con l’arrivo di Vinales la squadra si è rinnovata anche a livello tecnico e quest’anno sarà più competitiva. Vogliamo voltare pagina dopo alcune stagioni difficili, fare un salto di qualità e terminare la stagione in crescendo. Da metà campionato in poi lavoreremo anche in prospettiva 2024″.

Realisticamente, quali possono essere i vostri obbiettivi?

“Il livello quest’anno è veramente alto, fanno fatica perfino le Kawasaki ufficiali e per noi che siamo privatissimi sarà ancora di più dura. Non possiamo avere particolari ambizioni di classifica, neppure tra gli Indipedent vista la caratura dei piloti presenti. Noi puntiamo alla zona punti, ci piacerebbe essere a ridosso dei primi dieci e magari fare qualche exploit in top ten. In più vorremmo curare al meglio l’immagine che è anche quella una cosa importante. Sarà difficile ma daremo il centodieci per cento”.

Farete solo le gare Europee o andrete anche in Argentina?

“Ci piacerebbe farle tutte da Assen in poi ma si valuterà poi durante l’anno”.

