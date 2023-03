Il motociclismo è racconto, storia e leggenda. Il Teatro Lirico “Giorgio Gaber” giovedi 16 marzo alle 20:45 sarà il palcoscenico d tre grandissimi campioni del nostro sport: Giacomo Agostini, Marco Lucchinelli e Loris Capirossi. Tre titani da 19 titoli Mondiali complessivamente, autentiche miniere di aneddoti, personaggi che hanno scritto pagine leggendarie del nostro sport. Per il pubblico sarà la fantastica occasione per condividere ricordi, emozioni e passione insieme a tre leggende. L’ingresso è gratuito, qui sotto la procedura da seguire per ottenere l’ingresso.

Meet the Titans

“Meet the Titans” è un’iniziativa di Prometeon Tyre Group, brand che sta legando la propria immgine sempre più fortemente al motociclismo. Multinazionale leader nella produzione di gomme per veicoli industriali, Prometeon Group da quest’anno è sponsor del Yamaha World Superbike, oltre che del Mondiale delle derivate dalla serie. Quella dedicata al motociclismo è la terza serata di una rassegna che sta ospitando grandi testimoni di imprese sportive straordinarie, che possono diventare al tempo stesso ispirazione nella vita e nel lavoro di tutti noi.

Illustri precedenti

Nella prima puntata, Meet the Titans ha ospitato i grandi interpreti del Mundial ’82 di calcio. Uno storico trionfo firmato anche da Alessandro Altobelli, Giuseppe Bergomi e Antonio Cabrini, che di quella Nazionale Italiana erano i pilastri. La seconda serata è stata invece dedicata alla pallavolo, con il racconto di tre esponenti di spicco della “generazione di fenomeni” che ha dominato la scena mondiale negli anni 90. Sul palco, Ferdinando “Fefé” De Giorgi. Andrea “Zorro” Zorzi e Andrea Gardini, alla cui testimonianza si è aggiunta quella di Francesca Piccinini, la più grande pallavolista italiana di tutti i tempi.

Ago, Lucky e Capirex

Giacomo Agostini, Marco Lucchinelli e Loris Capirossi oltre a ripercorrere i momenti salienti della loro carriera, tratteggeranno la figura del pilota di moto, un po’ sportivo e un po’ eroe. Ricorderemo un periodo che va dalle prime vittorie del giovane Agostini negli anni 60 al motociclismo moderno, con la tecnologia che conta tanto, ma in cui il valore degli uomini resta decisivo. La serata vedrà anche la partecipazione di Luca Ward, che con la sua inconfondibile voce, accompagnerà il racconto delle tre leggende sul palco.

Come partecipare

L’evento è a ingresso libero, previa prenotazione che può essere fatta alla seguente e-mail: [email protected]. Sono previsti massimo due posti per ogni e-mail, fino a esaurimento. Il Teatro Lirico “Giorgio Gaber” si trova in via Larga 14, a Milano.