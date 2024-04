Ha concluso con il terzo tempo assoluto, Marc Marquez può essere contento di com’è andata oggi a Jerez. C’è un ultimo settore da sistemare, però ci sono tutti i presupposti per vederlo lottare per il podio. Vincere sulla pista sulla quale si infortunò gravemente nel 2020 sarebbe una grossa soddisfazione, una rivincita personale dopo il calvario che ha dovuto affrontare anche per degli errori evitabili.

MotoGP Jerez, l’analisi di Marquez

Il bilancio finale dell’otto volte campione del mondo è positivo, sa cosa può migliorare e ne ha parlato a Sky Sport: “Nel T4 devo fare un piccolo step e anche in curva 5 nel T2. Nel T4 devo capire come fare bene le due curve veloci, ancora non sono costante e questo è ciò che fa la differenza. Negli altri settori sono a posto. Le cose mi sono riuscite facili oggi, subito ho fatto i tempi e sono arrivato al limite. Poi noi siamo rimasti là e gli altri si sono avvicinati. Vediamo domani. Il giro secco è buono, ma qui un decimo ti può portare dalla prima fila alla terza. La qualifica sarà la cosa più difficile“.

Marquez è decisamente soddisfatto del rendimento che sta avendo in Spagna, il feeling con la sua Ducati Desmosedici GP23 è in crescita: “Sono contento, perché su una pista diversa siamo partiti col setup di Austin e mi sono sentito meglio che a Portimao. Tutto sta funzionando bene, mi sono concentrato a girare da solo e ho fatto il mio giro da solo. Sono cose partito così dalle FP1, è la maniera di cercare di capire meglio la moto. In ogni circuito sento che mi sto adattando sempre meglio“.

Marc pronto per vincere?

Il pilota del team Gresini Racing ha ammesso che la scivolata in Texas gli ha provocato non poca delusione, però ha reagito immediatamente e a Jerez ha grande voglia di risalire sul podio: “Essere caduto ad Austin dopo essere stato primo dopo un po’ di tempo logicamente ti fa male, ma il giorno dopo ho capito la caduta e il motivo della caduta. La velocità c’è, quest’anno sono felice e sto guidando bene. Sono davanti, per me questa è la cosa più importante. Era da quattro anni che non ballavo davanti, stiamo cercando la costanza. Qui abbiamo fatto uno step con il freno, abbiamo cambiato la leva e una cosa interna. Sono più costante e questo mi aiuta“.

Il passo di Marquez è ottimo, quindi è facile pensare che sarà uno di quelli che lotterà per le primissime posizioni. Però c’è ancora un turno di prove libere per migliorare e poi sarà fondamentale qualificarsi bene. Vedremo se l’otto volte iridato riuscirà a vincere la sua prima gara su una Ducati.

