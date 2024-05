MotoGP, Aleix Espargaró-Aprilia: inizia il conto alla rovescia

Aleix Espargaró sta disputando la sua ventunesima stagione nel Motomondiale, la quindicesima in MotoGP, l’ottava con Aprilia. Per la Casa di Noale e tutto il paddock è diventato un punto di riferimento, una presenza fissa a cui sarà difficile rinunciare. Infatti il veterano della classe regina potrebbe terminare alla fine del 2024 la sua carriera da pilota ufficiale per assumere un ruolo ‘part-time’ da collaudatore. Un pensiero che l’ha assillato da diversi anni, anche se finora ha sempre rinnovato e rimandato il momento dell’addio.

Aleix nel test team Aprilia?

Il pilota #41 di Granollers non ha nessuna intenzione di stendersi sul divano per il momento. “Posso immaginare anche il ruolo di tester. Questo è un compito molto entusiasmante e importante perché implica la comprensione e lo sviluppo della moto nel suo insieme. L’importanza del compito è aumentata in modo significativo fino a diventare una vera professione. E quando penso a una nuova serie di regole, il compito sembra ancora più entusiasmante“, afferma Aleix Espargaró.

I test team stanno diventando strutture sempre più organizzate e complesse. Basti vedere KTM che può contare sul supporto di tre piloti: Dani Pedrosa, Pol Espargaró e Jonas Folger. E se fosse necessario un quarto tester, Mika Kallio entra in azione. Aprilia ha un solo collaudatore, Lorenzo Savadori, ed entro la fine di maggio dovrà decidere se riconfermare per un altro il suo Capitano o guardare sul mercato. Il tempo stringe, i giorni sono contati, la clessidra è ormai capovolta: solo una vittoria potrebbe forse ribaltare la decisione finale. Qualora Aleix decidesse di rivestire il ruolo di collaudatore (insieme alla possibilità di alcune wildcard), avrebbe un effetto immediato sul mercato piloti MotoGP.

Una decisione prima del Mugello

I primi nomi sul taccuino di Massimo Rivola sono quelli di Enea Bastianini e Jorge Martin. Al Mugello, settimo round della stagione MotoGP in programma il 31 maggio, Aprilia vuole una risposta chiara sulle scelte di Aleix Espargaró. “Al Mugello prenderemo una decisione – ha dichiarato Rivola dopo Jerez -. È super in forma e l’età è solo esperienza, ma se Aleix decidesse di fermarsi andremo sul mercato e valuteremo le alternative. Un nome italiano può essere interessante, non c’è un profilo ma dovrà dedicarsi alla causa“.

Il 34enne catalano ha confermato a ‘Marca’ la scadenza per decidere. “In queste quattro gare, che sono circuiti super mitici, molto importanti, a Jerez, Le Mans, Mugello e Barcellona. ​​Io non ho fretta e in Aprilia sono gli ultimi a decidere. Quindi godiamoci queste gare che sono tra le più belle del calendario. I risultati, alla fine, sono ciò che ti dà la forza di decidere“. Intorno alla sua scelta gravita una forte pressione, a dimostrazione di come l’Aprilia RS-GP sia diventata una moto adesso molto ambita. “Quattro anni fa nessuno voleva la mia moto, eh? Se voglio continuare in Aprilia, continuerò… Non possono aspettare fino a ottobre perché è una moto ufficiale, una delle migliori. E se non ci sono io, ci deve andare un top rider“.

Foto Aprilia