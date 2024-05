Valentino Rossi e Jonathan Rea in pista assieme grazie a Yamaha

Valentino Rossi e Jonathan Rea sono due leggende del motociclismo, uno ha fatto la storia nel Motomondiale e l’altro nel Mondiale Superbike. Nel 2024 si ritrovano entrambi legati al marchio Yamaha, il primo come brand ambassador e il secondo come pilota del team ufficiale WorldSBK. Nella loro carriera hanno condiviso la pista solamente in due occasioni. Precisamente i gran premi MotoGP a Misano e ad Aragon del 2012, quando il nord-irlandese venne chiamato dalla Honda a sostituire l’assente Casey Stoner.

Valentino Rossi e Jonathan Rea riuniti all’evento Yamaha

Lo Yamaha Racing Heritage Club è stato lanciato nel 2021 per proteggere, celebrare e condividere con le generazioni più giovani la ricca storia di Yamaha nelle corse. Questo progetto consente ai proprietari di registrare le loro moto nel database (YRHC) e di diventarne membri ufficiali, partecipando agli eventi organizzati ogni anno. Ma non si tratta solo di moto. Infatti, c’è l’occasione di riunire i piloti che hanno fatto la storia del marchio di Iwata e le loro moto iconiche con gli attuali talenti Yamaha.

Valentino Rossi e Jonathan Rea saranno presenti presso il Circuit de Jerez-Angel Nieto il 3 e il 4 luglio per uno degli eventi che fanno parte dello Yamaha Racing Experience. Ci saranno anche gli altri piloti del Mondiale Superbike: Andrea Locatelli, Remy Gardner e Dominique Aegerter. I membri YRHC invitati avranno la possibilità di guidare sulla pista di Jerez assieme a loro. E altri ospiti speciali verranno annunciati prossimamente.

Anche Giacomo Agostini in azione

Nel 2024, l’YRHC celebra diversi anniversari storici. Tra cui il 60° anniversario del primo Campionato del mondo Yamaha, vinto da Phil Read nella classe 250cc nel 1964 sulla leggendaria RD56. Inoltre il 50° anniversario da quando Giacomo Agostini che si unì al marchio e conquistò il suo primo titolo con esso. Il 40° anniversario del Campionato del mondo 250cc di Sarron nel 1984, il 25° anniversario del debutto della YZF-R7, oltre al 25° anniversario della prima vittoria della YZF-R6 nel WorldSSP e molto altro ancora.

Agostini e Sarron erano attesi in pista con l’YRHC al Sunday Ride Classic sul Circuit Paul Ricard il 18 e 19 maggio prima che il duo venga raggiunto dal due volte campione del mondo Johnny Cecotto per la Coupes Moto. Legende al Circuit de Dijon-Prenois dal 24 al 26 maggio.