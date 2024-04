MotoGP Jerez, Prove: Bagnaia guizzo da record, quante cadute

Francesco Bagnaia si fa ben vedere nelle Prove MotoGP, chiudendo al comando e riscrivendo pure il record del tracciato. Un acuto che serviva dopo una prima sessione non proprio brillante, ma è un turno davvero ricco di incidenti. Non riesce anche quest’anno il “miracolo” a Dani Pedrosa, nella lista degli incidentati e quindi costretto a passare per la Q1, la conferma in casa KTM però è che Pedro Acosta è stabilmente in Q2. Aprilia porta avanti i suoi ufficiali, ci sono anche i due fratelli Marquez, bene anche Bezzecchi (unico con doppia media in top 10, tutti gli altri sono con media-soft), il leader MotoGP, Bastianini e Di Giannantonio. Ecco com’è andata la sessione determinante a Jerez.

Al mattino i migliori sono stati i fratelli Marquez davanti al duo ufficiale Aprilia (tempi e cronaca), ma adesso si fa sul serio. Questa è la sessione unica che determina la top 10 che accederà direttamente alla seconda sessione di qualifiche. A referto però nei primi minuti due cadute: prima la scivolata di Raul Fernandez alla curva Lorenzo, poco dopo Vinales è a terra all’uscita della prima curva. Toccherà poi anche a Quartararo, ad Alex Marquez, a Pedrosa, a Oliveira, tutti a pochi minuti di distanza ma sempre senza conseguenze. Nei 20 minuti finali possiamo dire che scatta il vero assalto al miglior tempo e più in generale alle prime dieci posizioni.

Inizia Vinales volato al comando, mentre Acosta “continua l’apprendistato” dietro a Pedrosa non appena il tester KTM riparte. Rischiando però anche troppo in frenata… Si aggiunge alla lista degli incidentati anche Miller, sul finale è il turno di Binder, proprio quando stava stampando un giro che l’avrebbe portato in testa. Risale in top 10 il campione MotoGP in carica, anzi si porta al comando con il nuovo record del tracciato! Alla fine troviamo ben sette Ducati, due Aprilia ed una GASGAS direttamente al secondo turno di qualifiche.

