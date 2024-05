Continuità, convinzione, una formazione ed una moto di prim’ordine. Con questi consolidati elementi, Glenn Irwin ha messo a segno una perentoria tripletta nel “May Bank Holiday Week-end” del British Superbike ad Oulton Park. Vice-Campione in carica lottando fino all’ultimo metro per il titolo 2023 con l’allora compagno di squadra Tommy Bridewell (6° e “spento” in questa Gara 3 con Honda Racing UK nonostante il confortante podio della precedente Gara 2), l’unico esponente del nuovo corso Hager PBM Ducati ha riaffermato i personali propositi da primato dopo l’altalenante primo round 2024 vissuto in Spagna in quel di Navarra. Con una certezza: se messo nelle giuste condizioni, quest’anno l’originario di Carrickfergus sarà un osso duro per tutti.

TRIS DI GLENN IRWIN AD OULTON PARK

Più del tris e conseguente bottino pieno di punti, Glenn Irwin ha impressionato per la sua condotta di gara, sembrando quasi sempre in controllo totale della situazione. Non facile, considerando il valore degli avversari che gli hanno reso complicata la vita. Anche in una terza manche dove si è “reinventato”. Parte integrante del terzetto di testa, poi diventato quartetto con il rientro di Ryan Vickers, questa volta per portare a casa il successo ha dovuto cambiare strategia. Non più dettando legge dell’inizio alla fine in stile Gara 1 e 2. Bensì aspettando il momento più opportuno per passare all’attacco. Una volta riassorbito il tentativo di fuga iniziale di Christian Iddon, al giro 12 di 18 GI2 ha sfilato con decisione il compagno di marca all’ingresso della chicane intitolata a Steve Hislop.

DOPPIETTA DUCATI

Bravo a resistere alla pressione del rivale nelle conclusive sei tornate, Irwin ha così concretizzato la 22esima affermazione nel BSB, la quinta nelle ultime sei gare disputate sull’impianto del Cheshire, consolidando la personale leadership di campionato complice l’uscita di scena di Kyle Ryde per un problema registratosi a metà corsa sulla sua LAMI OMG Racing Yamaha. Con Glenn Irwin in stato di grazia, Christian Iddon (Oxford Products Racing Moto Rapido Ducati) non ha potuto fare che consolarsi con un’altra seconda posizione. Al terzo podio di fila, l’ex specialista del Supermotard rilancia tuttavia le sue quotazioni in una classifica di campionato che adesso lo vede terzo a -7 dalla vetta. Preceduto di un misero punticino da Ryan Vickers (3° con la seconda OMG Yamaha, beffando sul più bello Danny Kent).

APPUNTAMENTO A DONINGTON PARK

Detto di Tommy Bridewell, Leon Haslam ha portato la sua ROKiT BMW Motorrad in quinta posizione, rimontando dall’ottava casella di partenza. Il vice-Campione del Mondo Superbike 2010 ha salvato in parte il bilancio della casa di Monaco. Con Rory Skinner unfit per il brutto botto rimediato in mattinata nel warm up, in casa FHO Racing le cose non sono andate tanto per il meglio. Josh Brookes figura soltanto ottavo dietro alla Kawasaki di Jason O’Halloran, Peter Hickman è scivolato all’ottavo giro in uscita dalla Old Hall (moto capottata). Possibilità di riscatto tra appena un paio di settimane. Più precisamente il week-end del 17-19 maggio prossimi, quando a Donington Park andrà in scena il terzo round stagionale.

BRITISH SUPERBIKE 2024 OULTON PARK GARA 3 – RISULTATI: