Ehra: la MiniGP tutta italiana protesa verso il futuro

Un gioiellino tecnologico tutto italiano. Nei mesi scorsi sono state presentate ad Eicma le due MiniGP di Ehra, azienda nata dalla passione di un padre e una figlia, Massimo ed Alessandra Belloni, unita alla competenza dello storico capo tecnico del Motomondiale Eros Braconi. La moto è disponibile in due motorizzazioni.

“Questa moto è una MiniGP che tenta di assomigliare ad una moto vera, in scala – spiega Alessandra Belloni a CorsedimotoTV – è stata pensata inizialmente per l’allenamento dei piloti professionisti infatti l’idea dello sviluppatore tecnico Eros Braconi era quella di fare una moto affidabile. È fatta tutta in Italia, gli unici elementi non made in Italy sono il fodero della forcella anteriore e i cerchioni. Chi lo desidera può avere la carenatura tutta in carbonio”.

Le due motorizzazioni Ehra

“Le motorizzazioni sono due, partiamo da un 125 con motore Minarelli e con quello si va sull’affidabile. Abbiamo poi sviluppato un motore più potenziato e si arriva a 185 di cilindrata. Le moto sono a sei marce e il motore è 4 Tempi”.

Come acquistarla

“Sono già state aperte le richieste d’ordine, è dunque già possibile acquistarla. Ovviamente è una moto artigianale dunque i tempi di attesa possono variare a seconda delle disponibilità anche se al momento siamo pronti a dare i primi 25 modelli”.

Tester d’eccezione

“Andrea Migno ci ha aiutato molto nel testarla, già prima dell’ EICMA. Ha provato entrambe le versioni sia la 125 che la 185 fornendoci dunque un contributo importante”.

