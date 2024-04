Moto2: Aron Canet che guaio, frattura e addio al GP Jerez

È già finito nel peggiore dei modi il GP Jerez per Aron Canet. Il pilota Fantic è stato protagonista di un pauroso incidente alla curva Aspar nel corso delle Prove 1 e purtroppo non ne è uscito incolume. Per lui frattura della caviglia sinistra, più precisamente alla testa del perone: un infortunio purtroppo che non richiede tempi particolarmente brevi, meglio detto di media si parla di 4-6 settimane di recupero. È una brutta lesione per lo spagnolo di Fantic, che aveva iniziato alla grande la stagione Moto2 2024 e ora deve fare i conti con un problema non da poco.

La Moto2 perde un protagonista

Una caduta che davvero non ci voleva per Canet, apparso da subito molto dolorante ed evacuato in barella da commissari e personale medico subito accorsi. Il responso purtroppo è dei peggiori, Fantic deve rinunciare al suo pilota di punta in Moto2 per chissà quanto tempo. In questo GP andrà avanti con il solo Xavi Cardelus, da vedere per eventuali altri round che Canet potrebbe essere costretto a saltare proprio per l’entità della lesione. Dopo due pole position e la prima vittoria Moto2 in tre round disputati, la sorte non gli sorride proprio nel primo appuntamento di casa della stagione 2024.

Foto: motogp.com