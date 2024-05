Luca Salvadori va forte anche in salita, trionfo nella prima del CIVS

Luca Salvadori è l’erede di Maurizio Bottalico? Troppo presto per dirlo ma certamente il pilota milanese sta prendendo sul serio il suo impegno nelle corse su strada. Dopo il successo nel primo appuntamento stagionale del National Trophy 1000 (leggi qui), ha brillato anche all’esordio nel Campionato Italiano Velocità Salita classe SuperOpen 1000 alla Deruta-Castelleone. Le libere si sono corse sul bagnato quindi l’inizio non è stato semplice. Sabato invece il meteo è stato favorevole e Luca Salvadori, in sella alla Ducati V4S del team Broncos, è stato il più veloce delle qualifiche con il crono di 1’14”93 ed ha poi vinto gara-1 classe SuperOpen 1000. In questa occasione ha stabilito il record assoluto della Deruta-Castelleone in 1’12”93 e sgretolando quindi il precedente primato che apparteneva proprio a Maurizio Bottalico. Domenica ha poi trionfato nell’assoluta a sigillo di un week-end da assoluto protagonista.

Luca Salvadori, come noto, oltre ad essere un pilota che gareggia ormai da tanti anni è pure uno YouTuber. Il suo canale ha mezzo milione d’iscritti, in più ha oltre 400mila followers su Instagram. Proprio per questo tanti giovani hanno deciso di andare in Umbria a seguire la Deruta-Castelleone, anche ragazzi che non avevano mai seguito le gare su strada. Sicuramente contribuisce a creare interesse per il CIVS, a fare conoscere il campionato ad un pubblico ampio ed eterogeneo come ha fatto del resto in tutti i campionati a cui ha partecipato negli ultimi anni.

Iscriviti al nostro nuovo canale Youtube CorsedimotoTV

Photo Credits Giorgio Panacci