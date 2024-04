IDM Superbike al via con trenta piloti: Zanetti-Ducati tocca a voi

Il Campionato Tedesco compie cent’anni. Si corre dal 1924 e c’è stata una pausa solo durante la Seconda Guerra mondiale. Inizialmente era praticamente riservato ai soli piloti tedeschi, gli unici che potevano concorrere per il titolo ma con il passare degli anni ha accolto i motociclisti praticamente di tutto il mondo diventando il Campionato Internazionale Motociclismo Tedesco. L’edizione 2024 scatterà dal 3 maggio al Sachsenring. In Superbike ci sono trenta iscritti. Metà griglia sarà composta da piloti tedeschi ma ci sono anche olandesi, austriaci e di tante altre nazionalità.

L’Italia sarà rappresentata da Lorenzo Zanetti che dopo aver vinto il titolo tricolore, si lancia in una nuova sfida (leggi qui). Nell’elenco iscritti è presente anche il russo Vladimir Leonov, in gara con la bandiera degli Emirati Arabi e la Ducati del Hertrampf Racing Team. Questa storica squadra sembrava dovesse prendersi una pausa invece punterà anche sul giovane ceco Oliver Konig che dopo le due stagioni sfortunate nel WorldSBK cercherà di rilanciarsi nell’IDM. Tanti dunque i piloti con in passato nel paddock del Mondiale Superbike, sia tra giovani che tra i più esperti. Tra i nomi che balzano all’occhio anche Leandro Mercado, l’argentino che in passato ha partecipato a quasi duecento gare del WorldSBK ed all’IDM gareggerà con il team Kawasaki Weber Racing.

C’è poi il talentuoso ucraino Ilya Mikhalchik e l’estone Hannes Soomer, ex compagno di squadra di Manzi in Supersport con Triumph poi al via in due round di Superbike nel 2023.

Per quanto riguarda le moto, la maggior parte sono BMW: ben diciassette. Ci sono poi cinque Yamaha, quattro Ducati, tre Kawasaki ed una Honda.

Nel 2023 aveva vinto il titolo Florian Alt su Honda davanti a Ilya Mikhalchik su BMW. Le Ducati erano praticamente assenti. Ora con Lorenzo Zanetti ed Triple M Racing e gli altri tre piloti, la Casa di Borgo Panigale potrebbe brillare pure all’IDM.

Foto sito IDM