Superbike a Magny-Cours fino al 2027: ufficiale il rinnovo

Dopo l’annuncio del rinnovo del contratto per correre al TT Circuit Assen fino al 2031, è arrivato anche quello riguardante il Circuit de Nevers Magny-Cours. Grazie al nuovo accordo, il celebre circuito francese sarà presente nel calendario del Mondiale Superbike almeno fino al 2027. È stato stipulato un prolungamento triennale che consente di confermare per altre stagioni un appuntamento molto importante. Nel 2023 i dati di affluenza sono aumentati vertiginosamente, superando i livelli pre-pandemia e stabilendo una solida base per la crescita futura dell’evento, che quest’anno si disputerà nel weekend 6-8 settembre.

Superbike a Magny-Cours: parlano Lavilla e Saulnier

Gregorio Lavilla, direttore esecutivo del WorldSBK, ha commentato con entusiasmo il rinnovo contrattuale firmato: “Siamo lieti di continuare la nostra collaborazione con il Circuit de Nevers Magny-Cours. Il circuito ha costantemente regalato grandi momenti di gara e messo in mostra la passione e la dedizione dei tifosi francesi. Questo rinnovo riflette il nostro impegno condiviso nel fornire la migliore esperienza possibile sia ai piloti che agli spettatori. Attendiamo con ansia i prossimi anni di competizioni in questa struttura di livello mondiale”.

Anche Serge Saulnier, presidente del consiglio di amministrazione del Circuit de Nevers Magny-Cours, è felice che la pista francese continui a far parte del calendario del Mondiale Superbike: “L’estensione del nostro accordo è il risultato di una stretta collaborazione tra i team Dorna e il Magny-Cours Circuit. Il 2024 segnerà il 22° anno in cui ospiteremo il round francese del WorldSBK, una testimonianza della lealtà duratura tra questo campionato e Magny-Cours. I nostri team, supportati dal dipartimento La Nièvre, si impegnano costantemente per migliorare la nostra infrastruttura e garantire la sicurezza dei piloti. Non vediamo l’ora di accogliere i fan del WorldSBK a Magny-Cours il 6, 7 e 8 settembre“.

Foto: WorldSBK