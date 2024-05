MXGP Francia: Tim Gajser azzanna gara 1, Jorge Prado in difesa

Tim Gajser ha vinto la prima manche del GP Francia, settimo appuntamento del Mondiale MXGP davanti alla gran folla assiepata sulle colline di Saint Jean d’Angely. Il fuoriclasse sloveno della Honda ha risolto la questione poco dopo la partenza, affiancando e superando l’idolo di casa Romain Febvre (Kawasaki). Sbarazzatosi del pilota più atteso, è volato verso il traguardo. Con questo successo Tim Gajser torna solitario in vetta al Mondiale, anche se con appena tre punti di vantaggio sul campione in carica Jorge Prado (GasGas). Febvre ha completato l’idea podio, per il successo nel GP è ancora tutto in gioco: deciderà gara 2.

Cambio d’inerzia?

Jorge Prado ha cominciato la difesa del titolo ad un ritmo impressionante, centrando vittorie a ripetizione. Ma due GP orsono in Portogallo Tim Gajser ha lanciato il primo segnale d’attacco e sta continuando l’assalto. Ora lo spagnolo è costretto alla difesa, anche se con questo secondo posto ha limitato al massimo i danni. Non decolla invece il ’24 di Jeffrey Herlings, l’altro colosso di questa epoca MXGP. L’olandese è finito solo sesto, perdendo progressivamente terreno con gli scatenati Gajser, Prado e Febvre. Ma c’è ancora modo di rimediare.

Guadagnini ottimo avvio, Bonacorsi in top ten

Mattia Guadagnini (Husqvarna) è partito benissimo ma nel corso della manche ha perso progressivamente mordente, concludendo in tredicesima posizione. Meglio di lui Andrea Bonacorsi, decimo. Il bergamasco è stato promosso in top class dalla Yamaha per sostituire l’infortunato Maxime Renaux.

