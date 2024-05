BSB Donington: a Glenn Irwin una tiratissima Gara 2

Il numerosissimo pubblico al seguito del British Superbike a Donington Park si sarà sicuramente divertito. Persino esaltato al culmine di una Sprint Race, seconda delle tre manche in programma sull’impianto delle Midlands Orientali, che ha prodotto la vittoria del sempre più capo-classifica di campionato Glenn Irwin. Reduce da una settimana trionfale comprensiva di tripletta ad Oulton Park BSB e North West 200, l’originario di Carrickfergus ha dato seguito al suo eccellente momento di forma con la Panigale V4 R del team Hager PBM Ducati. Avendo ragione di uno scatenato Leon Haslam (ROKiT Haslam Racing BMW Motorrad) in un’avvincente volata.

NUOVA VITTORIA DI GLENN IRWIN

In puro stile BSB, non sono mancate le emozioni in una gara “sprint” articolata sulla distanza ridotta di 12 giri. Sbarazzatosi pronti-via del poleman Christian Iddon (regolarmente in pista dopo lo spavento di Gara 1), una volta al comando Glenn Irwin ha preso il largo, ritrovandosi al sesto giro con oltre un secondo di margine sui più diretti inseguitori. Se la vittoria sembrava una mera formalità, ad impensierirlo ci ha pensato Leon Haslam con un intenso rush finale. Rinfrancato dal podio del giorno precedente, ‘Pocket Rocket’ ha annullato buona parte dello svantaggio, avvicinando minacciosamente la Ducati #2 negli ultimi giri. Parso comunque in pieno controllo della situazione, a Glenn Irwin sono bastati 3 decimi per mettere a segno la ventitreesima affermazione in carriera nel BSB. Rafforzando la personale leadership di campionato a +15 nei confronti di Danny Kent e +16 sul vincitore di Gara 1 Kyle Ryde. Rispettivamente 4° e 5° al traguardo.

TOMMY BRIDEWELL ANCORA A PODIO

Con Leon Haslam al miglior risultato stagionale, alle spalle della coppia di testa si è consumata un acceso confronto per il terzo gradino del podio. Risoltosi in favore di Tommy Bridewell, al terzo podio della sua nuova avventura in Honda Racing UK, bravo a regolare le Yamaha di Kent e Ryde. In netta difficoltà nel venerdì di prove libere, tanto da rimanere escluso inizialmente dai 12 piloti ammessi di diritto alla Superpole, dalle qualifiche il Campione 2023 ha cambiato marcia. I progressi della CBR 1000 RR-R sono certificati anche dai segnali di ripresa del compagno di squadra Andrew Irwin. Nono alle spalle di un sorprendente Charlie Nesbitt e Josh Brookes.

RYAN VICKERS ANCORA A TERRA

Tutt’altra vita per Ryan Vickers. Davanti a tutti venerdì, assicurandosi poi la Superpole “vecchio stile”, come in Gara 1 ha rimediato in avvio una scivolata al tornantino Melbourne. Al secondo erroraccio in meno di 24 ore, il baluardo OMG GRILLA Racing Yamaha vede così incrementare il distacco in campionato da Glenn Irwin a -35. Gara 2 da dimenticare invece per il team Completely Motorbikes FS-3 Racing Kawasaki. Con Jason O’Halloran e il 20enne Max Cook entrambi traditi dalle rispettive Ninja ZX-10RR.

STOICO CHRISTIAN IDDON

Tornando alla graduatoria, pregevole sesto posto per Christian Iddon (Moto Rapido Ducati). Autore di un brutto botto in uscita dall’Old Hairpin in Gara 1, comportando la conclusione anticipata della corsa, l’ex specialista del Supermotard ha ricevuto il via libera dei medici e stretto i denti nonostante qualche acciacco (gli accertamenti per fortuna hanno escluso possibili fratture). Rimasto in scia ai battistrada fino a quando le forze lo hanno assistito, nel tardo pomeriggio cercherà di tenere botta in Gara 3. Sulla carta più probante in quanto articolata sulla distanza maggiorata di 20 giri.

BRITISH SUPERBIKE 2024 DONINGTON PARK – RISULTATI GARA 2: