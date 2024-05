MotoGP e Superbike, ufficiale: Assen nel calendario fino al 2031

MotoGP e Mondiale Superbike correranno ad Assen almeno fino al 2031. Poco fa è stato diramato un comunicato ufficiale per annunciare l’importante conferma a lungo termine della presenza del TT Circuit nei rispettivi calendari. Le parti hanno trovato l’accordo per il prolungamento del contratto e i tifosi possono essere felici di questa notizia.

MotoGP e Mondiale Superbike: nuovo accordo per correre al TT Circuit Assen

Arjan Bos, presidente del TT Circuit Assen, è entusiasta di continuare ad ospitare i due campionati per così tanti anni ancora: “Siamo estremamente soddisfatti di questo prolungamento del contratto, soprattutto ora che la MotoGP si sta sviluppando fortemente. Ciò conferma lo status del TT Assen come uno degli appuntamenti clou del calendario della MotoGP. Siamo orgogliosi di continuare a costruire il futuro degli sport motoristici insieme alla MotoGP.

Il WorldSBK è un appuntamento molto importante nel nostro calendario. Grazie alla costante interazione con i fan, giovani e meno giovani, possiamo continuare a far crescere la nostra base di fan per gli sport motoristici in generale. Il Mondiale Superbike riscuote sempre moltissimi apprezzamenti da parte di piloti e pubblico. Siamo molto orgogliosi di continuare a fungere da location per questo importante evento“.

Carmelo Ezpeleta, CEO di Dorna Sports, ha così commentato: “Siamo molto felici di annunciare il futuro a lungo termine di Assen nel calendario. Ha fatto parte della prima stagione dei gran premi nel 1949 e nessun’altra località ci ha accompagnato in questi 75 anni di corse che celebreremo nel 2024. È un evento unico, ma non torniamo solo per la storia o le statistiche. Le gare sono ancora qualcosa di speciale. È luogo fantastico e moderno che continua a regalarci corse incredibili e momenti iconici“.

Anche Gregorio Lavilla, direttore esecutivo del WorldSBK, è felice dell’intesa raggiunta: “Siamo orgogliosi di annunciare la continuazione del TT Circuit Assen come sede di riferimento nel calendario WorldSBK fino al 2031. Il TT Circuit Assen, con la sua ricca storia e le sue gare emozionanti, rimane una parte essenziale del Eredità del WorldSBK Siamo entusiasti di continuare a offrire esperienze di gara eccezionali ai nostri fan“.

