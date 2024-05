Mauro Poncini e Delmo Racing Team alla North West 200

Nuova entusiasmante avventura per Mauro Poncini e Delmo Racing Team che parteciperanno alla leggendaria North West 200 in programma dal 6 all’11 maggio in Irlanda del Nord.

Il pilota svizzero è impegnato ormai da qualche stagione nell’IRRC. Nel 2023 ha ottenuto diversi piazzamenti nella top ten delle gare su strada, brillando ad Horice e conquistando l’ottavo posto nella classifica di campionato. La squadra parmense invece partecipa abitualmente allo Sportbike MES e al Trofeo Yamaha R7 Cup con Destefanis e Corradi.

Poncini si presenta quindi alla North West con la voglia di imparare e fare esperienza sul leggendario triangolo che negli anni ha regalato battaglie memorabili. Sarà al via della Supersport 600 con la Yamaha R6 e della SuperTwins con la Yamaha R7.

La Yamaha R7 è stata protagonista durante l’inverno, in vista della stagione. Delmo Racing in collaborazione con la Protan di Andrea Tanzi ha sviluppato una preparazione specifica, studiata dalla factory di Parma che ha lavorato su uno sviluppo completo del motore, concentrandosi su ogni componente che ne genera configurazione e curva di potenza, rendendolo più performante.

L’obbiettivo è dunque quello dimostrare le potenzialità della moto sviluppata da Delmo Racing e Protan che si avvale di partner tecnici come Spark Exhaust, frizioni STM, radiatori Febur per un motore che punta ad essere competitivo e performante per qualsiasi utilizzo.

“Sono molto entusiasta di poter correre nella North West 200 – commenta Mauro Poncini -Da quando ho iniziato a correre su strada è sempre stato un obiettivo. L’ho visto da spettatore qualche anno fa e ora sarò al via. Bellissimo. Correrò nelle due categorie, Supersport e Twins. Siamo amici di Filippo Delmonte da molti anni ed appena gli abbiamo proposto la NW200 ha detto subito di sì”.

Filippo Delmonte è entusiasta “La North West è una corsa leggendaria. Volevo vederla da anni. Poi si è presentata questa opportunità e l’abbiamo colta al volo. Sarà bello vivere il suo esordio in una gara leggendaria dopo anni di IRRC. Penso che potrà fare un buon weekend di gara e soprattutto provare una grande esperienza. Per quanto riguarda la moto, Andrea Tanzi della Protan ha fatto un ottimo lavoro in tempi brevissimi. Il banco prova della gara irlandese sarà fondamentale per comprendere le nostre potenzialità e poter offrire ai potenziali clienti e appassionati un prodotto altamente performante. Siamo emozionati per questa avventura”.

