Lorenzo Dalla Porta, la sfida Stock continua anche a Estoril

Dopo Misano, anche Estoril. Lorenzo Dalla Porta sarà nuovamente al via nella classe Stock del JuniorGP con Yamaha GV Racing, pronto stavolta per la sfida su un tracciato che non conosce. Dopo il successo dell’appuntamento inaugurale della stagione 2024 (qui l’intervista) però il morale è alle stelle, pilota e team sono determinati a essere nuovamente protagonisti. Un periodo intenso per Dalla Porta: dopo la sostituzione in corsa nella Stock a Misano, lo scorso weekend ha corso con AltoGo Racing, il suo team nel CIV Supersport, nella categoria 1000 della Dunlop Cup a Vallelunga. Per lui 2° posto tra le wild card, dietro ad Alberto Butti e davanti a Edoardo Aquilano.

JuniorGP Estoril, entry list e programma

Dalla Porta, seconda sfida Stock

Il suo nome era già comparso nella entry list ufficiale del round portoghese del JuniorGP, il team Yamaha GV Racing ha poi confermato ufficialmente la sua presenza. “Quello che abbiamo vissuto con Lorenzo Dalla Porta a Misano è stato qualcosa di epico. In pochi giorni di lavoro abbiamo conquistato pole position e vittoria” ha sottolineato la squadra spagnola. “Questo fine settimana il pilota italiano tornerà per partecipare alla gara a Estoril, in Portogallo. Lavoreremo duramente per mantenere questo ritmo e raggiungere di nuovo la gloria!” Non meno entusiasmo dallo stesso Lorenzo Dalla Porta per questa nuova opportunità nell’Europeo Stock. “Non ho mai corso a Estoril” ha dichiarato il toscano. “Sono curioso di vedere cosa possiamo fare. L’ambizione è alta, faremo del nostro meglio.”

Foto: Dani Guazzetti