Lorenzo Dalla Porta “A Misano una bella carica di positività, ci voleva”

La gioia di chi avrebbe dovuto fare solo le prove libere del venerdì e invece è salito sul gradino più alto del podio. Lorenzo Dalla Porta, diventato sostituto in corsa in Yamaha GV Racing al posto di un pilota infortunato, ha disputato quindi tutto il round inaugurale della classe Stock del JuniorGP 2024, conquistando sabato la pole position e domenica la vittoria in gara. Un ritorno al successo a 5 anni dall’ultima volta, ovvero dal 2019, suo anno di gloria nel Mondiale Moto3. L’iniezione di fiducia che serviva, come ha sottolineato lo stesso Dalla Porta, dopo questa prova ancora più determinato a dire la sua nella Supersport del CIV. Ecco cosa ci ha detto dopo la festa del podio al “Marco Simoncelli”.

Lorenzo Dalla Porta, un weekend inaspettato. Come l’hai affrontato?

Sicuramente mi ha aiutato aver fatto il CIV, anche se con altre gomme e con un’altra moto. Alla fine avevo guidato sempre una Yamaha R6, anche se Supersport: questa non era uguale alla mia, ma comunque non partivo da zero. Queste gomme poi non le avevo mai provate perché sono quelle della Superbike, quindi era un’altra incognita. Ci eravamo detti ‘Facciamo il venerdì, poi vediamo’. Venerdì è andata bene, quindi abbiamo deciso di fare anche la gara.

Era un risultato ‘atteso’ o non volevi pensarci?

Ci ho pensato da quando sono salito in moto! [risata] C’erano 17 giri da disputare e avevamo dimostrato un ritmo superiore agli altri, ma in queste gare non si sa mai quello che può succedere. Sono contento, i ragazzi del team sono stati molto bravi e mi hanno aiutato tanto, c’era davvero una bella atmosfera nel box: ce lo meritiamo.

Foto: Dani Guazzetti

C’era però anche l’incognita Long Lap. Cos’è successo?

Purtroppo venerdì ho fatto un errore di leggerezza, di calcolo. Me lo sono meritato e l’ho accettato tranquillamente. Era ovvio che quindi in gara non sarebbe stato facile, ma sono sicuro che saremmo lo stesso riusciti a risalire.

Lorenzo Dalla Porta, la bandiera rossa ti ha aiutato.

Sicuramente mi ha dato una gran mano, nel senso che mi ha facilitato tanto il lavoro. Ma per il ritmo che avevamo dimostrato, per le sensazioni che avevo io negli 8 giri che avevamo fatto… Da dire che in un giro sono passato sul verde e ho dovuto rendere la posizione, in quello dopo mi è caduto il pilota davanti [l’incidente di Rodriguez al Carro che ha portato alla bandiera rossa, ndr]. Ma secondo me saremmo tornati su comunque.

Che soddisfazione è vincere a Misano?

È molto bello! Sinceramente volevo già vincere nel CIV, però purtroppo abbiamo avuto tanta sfortuna in Gara 1 e soprattutto in Gara 2, in cui non sono nemmeno partito. Vincere qui mi dà una bella carica di positività, ci voleva. Parliamo di un campionato europeo con un livello molto alto. Sono contento di aver vinto!