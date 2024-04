JuniorGP Misano: Surra pole nella Moto2 “italiana”, Dalla Porta sorpresa Stock

L’Italia del JuniorGP brilla in tre categorie. Alberto Surra si prende la pole position Moto2, Francesco Mongiardo e Mattia Casadei completano la prima fila, Mattia Volpi chiude una top 5 a trazione tricolore. Ma arriva una sorpresa anche nella Stock: Lorenzo Dalla Porta, sostituto in corsa ed al debutto nella categoria, si prende la prima casella in griglia! Nota molto positiva anche in ETC, con Giulio Pugliese sempre protagonista e vicinissimo alla pole, strappatagli allo scadere da Morelli per soli 12 millesimi. Nella Moto3 JuniorGP invece difficoltà in più per i nostri…

È stata una giornata a più facce a Misano a causa del meteo. Dopo una mattinata fredda, l’arrivo della pioggia verso l’ora di pranzo ha segnato le prime sessioni di qualifiche, disputate quindi su pista bagnata. Per le QP2 ETC e Moto3 è rispuntato il sole, cosa che ha migliorato la condizione del circuito, pur non ancora perfetto. Per la Moto2 evidenziamo il ritorno della pioggia, che segna anche la Stock nonostante il ritorno del sole… Ecco com’è andata, qui tutti gli orari delle gare di domenica.

JuniorGP ETC: Pugliese 2° di un soffio

Il monomarca Honda come sempre è diviso in due gruppi che si contendono la prima casella in griglia. Le qualifiche del gruppo A hanno visto emergere Carlos Cano (SeventyTwo Artbox Racing Team) con un crono di 1:46.209, seguito a 73 millesimi da David Gonzalez (AC Racing), mentre l’unico italiano in azione, Mathias Tamburini (Team Pasini), ha chiuso 7° a +1.463 dal poleman provvisorio. Ma è il gruppo B il più veloce, in particolare Giulio Pugliese (Aspar Team), scatenato ed il primo a scendere sotto il muro di 1:46, ma non sarà l’unicol.

Si fa vedere anche l’argentino Marco Morelli (MLav Racing) che proprio sul finale piazza il colpaccio. Arriva la sua prima pole in 1:45.379, Pugliese quindi viene sopravanzato per appena 12 millesimi, P3 per il ternano-vietnamita Luca Agostinelli (Team Pasini) a 8 decimi, Leonardo Zanni (MIR Racing) è 7°, il sammarinese Gabriel Tesini (AC Racing) è 9°. In Last Chance, la mini-gara della domenica mattina per gli ultimi quattro posti a disposizione, ci sarà anche Edoardo Bertola (Eagle-1).

JuniorGP Moto3

Quartetto KTM al comando in questa categoria. Su tutti Jesus Rios (MRE Talent) in pole position con un crono di 1:41.953: la bandiera rossa comparsa a pochi minuti dalla fine consegna ufficialmente la prima casella in griglia al pilota spagnolo. A seguire ci sono due ragazzi di Finetwork MIR Racing, lo spagnolo Adrian Cruces ed il sudafricano Ruché Moodley. Alessandro Morosi (Aspar Team), unico italiano passato in QP2, non ha occasione di migliorarsi e domani scatterà dal 13° posto in griglia. Dodò Boggio (Eagle-1) era stato il primo degli esclusi in QP1, quindi è 19°, 26° Leonardo Abruzzo (MTA) davanti a Edoardo Liguori (AC Racing) e Cesare Tiezzi (Eagle-1).

Moto2, è grande Italia

Per questa categoria invece non va tutto liscio: non appena scatta la QP2 infatti ecco che ricompare la pioggia, stavolta in maniera più importante rispetto a quanto successo in precedenza. Scattano al meglio Alberto Surra (Team Ciatti-Boscoscuro), Francesco Mongiardo (Fantic-Cardoso) e Mattia Casadei (Team Ciatti-Boscoscuro), che passano presto in vetta alla classifica, ma non sono gli unici che si fanno ben vedere nelle zone alte. Ci prova anche Mongiardo per la pole position, per qualche minuto è lui al comando, ma Surra non ci sta e torna davanti.

La bandiera a scacchi però ci dice che la prima fila è tutta tricolore: Alberto Surra con un 1:37.013 si prende la prima pole nell’Europeo Moto2, lo seguono l’ex compagno di squadra Francesco Mongiardo ed il neo collega di team Mattia Casadei. Bravo anche Mattia Volpi (Team MMR), che si prende la 5^ piazza dietro allo spagnolo Roberto Garcia (Fantic-Cardoso), 9^ casella per Mattia Rato (FAU55), 15° Gian Paolo Di Vittori (FAU55) dietro a Jacopo Hosciuc (Team MMR).

Stock, zampata di Dalla Porta

Lorenzo Dalla Porta (Yamaha GV Racing) inizialmente è in azione solo per le libere, per poi diventare sostituto in corsa al posto dell’infortunato Benedetto Rasa. Domani poi dovrà scontare un Long Lap in gara per non aver rispettato le indicazioni dei marshal in pit lane nelle Prove, ma arriva la soddisfazione. È proprio lui, al debutto nella categoria, il poleman nella Stock! Seconda casella all’italo-sudafricano Dino Iozzo (IUM Motorsports), prima fila completata da Andy Verdoia (Team Honda Laglisse). Demis Mihaila (MDR Competition) è 10°, Manuel Rocca (Team Zivimotor) è 15°, Nicholas Bevilacqua (Yamaha GV Racing) arrivato dalla Q1 è 17°. Massimo Coppa (SF Racing) è 20° davanti a Davide Fabbri (FAU55 Tey Racing), Alessio Guarnieri (Fifty Motorsport) è 31°, Andrea Bettin (Pinamoto RS) è 33°.

