Matteo Baiocco emerge a Misano, è pole position in un primo round National Trophy 1000 che oggi ha fatto i conti col maltempo. Pioggia in entrambe le sessioni di qualifiche, ma ben più intensa nell’ultimo turno. L’alfiere LR Corse però aveva già piazzato la sua Aprilia davanti a tutti, di conseguenza proprio lui si assicura la prima casella in griglia in questo round inaugurale del 2024. Alessandro Andreozzi (RR Racing) e Luca Salvadori (Broncos Racing) completano la prima fila. Domani gara unica alle 17:35 (qui dove vederla), stando alle previsioni dovrebbe esserci un meteo nettamente differente.

QP1, National Trophy sotto la pioggia

È arrivata la pioggia prima della sessione del National Trophy 1000, una situazione che complica il lavoro dei piloti in azione al Misano World Circuit. Pochi giri per tutti ed alla fine due Aprilia al comando, su tutti quella di Matteo Baiocco in pole provvisoria davanti ad Alessandro Andreozzi. Terzo Luca Salvadori, in testa in tutti i turni precedenti svolti su pista asciutta. Più tardi tocca alla seconda e ultima sessione, vedremo soprattutto come cambierà il meteo e di conseguenza la classifica.

Qualifiche 2 nel diluvio

Al momento del secondo ed ultimo turno di giornata per il National Trophy il maltempo non perdona. Stavolta è un vero acquazzone che si abbatte sul Misano World Circuit, i piloti si fanno comunque vedere per mettere a referto qualche giro. Alessandro Arcangeli su BMW chiude al comando con un 1:59.230, seguono Remo Castellarin e Riccardo Morelli ad oltre due secondi. Di fatto questo turno è decisamente ininfluente rispetto a quanto visto in precedenza. Vale quindi la classifica vista nelle qualifiche 1 per la griglia di partenza, una giornata che aggiunge tante incognite alla gara di domani.

Foto: Dani Guazzetti