JuniorGP e National Trophy 1000, si parte a Misano: il programma

Il Misano World Circuit accoglie l’inizio di stagione sia del JuniorGP che del National Trophy 1000. Partendo dal Mondialino, occhio alla grande novità rappresentata dalle gomme Pirelli, ma non mancano nomi italiani da tenere d’occhio. In ETC assente Erik Michielon per infortunio, debutta Gabriel Tesini con AC Racing, ripete Edoardo Bertola ma con i colori Eagle-1, Giulio Pugliese è al via con Aspar. Leonardo Zanni ripete con MIR Racing, il team Pasini schiera il tridente Mathias Tamburini, Luca Agostinelli (che corre con nazionalità vietnamita) e Matteo Gabarrini, in ripresa dall’infortunio che l’ha fermato per il primo round CIV sempre a Misano. In Moto3 un grande assente è Guido Pini infortunato, Eagle-1 al via col debuttante Dodò Boggio e Cesare Tiezzi, Alessandro Morosi corre quest’anno con Aspar. Leonardo Abruzzo debutta con MTA, Edoardo Liguori di AC Racing è al via, pur ancora convalescente dal problema fisico accusato al CIV.

JuniorGP: ETC, Moto3, Moto2 e Stock, le entry list

In Moto2 attenzione ad Alberto Surra ed all’esordiente Mattia Casadei, le due punte del Team Ciatti-Boscoscuro (l’intervista al direttore sportivo). Ma troviamo anche il Team MMR con Mattia Volpi e Jacopo Hosciuc (pur con bandiera romena). Francesco Mongiardo quest’anno con Fantic Cardoso, Mattia Rato e Gian Paolo Di Vittori con FAU55. In Stock infine pronti a dire la loro Nicholas Bevilacqua (Yamaha GV Racing), Manuel Rocca (Team Zivimotor), Massimo Coppa (SF Racing), Andrea Bettin (Pinamoto RS). Dino Iozzo (IUM Motorsports), Davide Fabbri (FAU55), Alessio Guarnieri (Fifty Motorsport), Demis Mihaila (MDR Competicion). Passando al National Trophy 1000, occhi puntati in particolare su Luca Salvadori, ma non solo: di seguito l’entry list con i protagonisti.

National Trophy 1000, tutti i nomi al via

Dove vederli

È tutto pronto per un round inaugurale intenso, dopo un giovedì di prove libere (iniziata sul bagnato dopo la pioggia notturna) da domani si comincia a fare sul serio. Per quanto riguarda il JuniorGP, tutte le gare del round di Misano saranno visibili in streaming sul canale YouTube di Sky Sport MotoGP. Per il National Trophy 1000 invece le gare sono visibili in diretta e in differita su ELEVEN SPORT, FACEBOOK NATIONAL TROPHY, FACEBOOK C.I.V. e AUTOMOTOTV SKY 228.

JuniorGP e National 1000, il programma di Misano

Venerdì 19 aprile

9:00-9:35 ETC gruppo A, Prove Libere 1

9:40-10:15 ETC gruppo B, Prove Libere 1

10:20-10:55 JuniorGP, Prove Libere 1

11:00-11:35 Moto2, Prove Libere 1

11:40-12:15 Stock, Prove Libere 1

12:45-13:05 National Trophy 1000, Prove Libere 1

14:05-14:40 ETC gruppo A, Prove Libere 2

14:45-15:20 ETC gruppo B, Prove Libere 2

15:25-16:00 JuniorGP, Prove Libere 2

16:05-16:40 Moto2, Prove Libere 2

16:45-17:20 Stock, Prove Libere 2

17:50-18:10 National Trophy 1000, Prove Libere 2

Sabato 20 aprile

8:45-9:20 ETC gruppo A, Prove

9:30-10:05 ETC gruppo B, Prove

10:15-10:50 JuniorGP, Prove

11:00-11:35 Moto2, Prove

11:45-12:20 Stock, Prove

12:50-13:10 National Trophy 1000, Qualifiche 1

14:10-14:25 ETC gruppo A, Qualifiche 1

14:35-14:50 ETC gruppo B, Qualifiche 1

15:00-15:15 JuniorGP, Qualifiche 1

15:25-15:40 Moto2, Qualifiche 1

15:50-16:05 Stock, Qualifiche 1

16:15-16:30 ETC gruppo A, Qualifiche 2

16:40-16:55 ETC gruppo B, Qualifiche 2

17:05-17:20 JuniorGP, Qualifiche 2

17:30-17:45 Moto2, Qualifiche 2

17:55-18:10 Stock, Qualifiche 2

18:40-19:00 National Trophy 1000, Qualifiche 2

Domenica 21 aprile

9:15 ETC Last Chance – 7 giri

11:00 JuniorGP Gara 1 – 16 giri

12:00 ETC Gara 1 – 15 giri

13:00 Moto2 Gara – 17 giri

14:00 JuniorGP Gara 2 – 16 giri

15:00 ETC Gara 2 – 15 giri

16:00 Stock Gara – 17 giri

17:35 National Trophy 1000 Gara – 10 giri

Foto: Social-Team Ciatti