Dopo il 2° posto nella Moto3 tricolore, il salto in JuniorGP. Leonardo Abruzzo, recentemente ufficializzato in MTA, ha all’orizzonte una sfida decisamente importante in questa stagione 2024. Ci sono tantissime cose da imparare, dall’ambiente alla moto alla maggior parte dei circuiti, ma Abruzzo è carico e determinato, pur conscio della stagione di “assestamento” che lo attende. In questo periodo il pilota legnanese si sta allenando a Malaga, concentratissimo per arrivare il più preparato possibile al debutto nel Mondialino ad aprile.

Leonardo Abruzzo, sarà un 2024 molto importante per te.

Quest’anno ci sarà un impegno abbastanza grosso. Abbiamo parlato con Tonucci ed è arrivata la firma con MTA alla fine dell’anno scorso. Siamo molto contenti, è davvero una bella soddisfazione!

Una stagione di debutto, con tantissime cose da imparare.

Lo prenderò come un anno di formazione, di apprendistato diciamo. Correrò su piste che non conosco, la moto è nuova e totalmente diversa da quella del CIV… Avrò però più tempo per girare e per imparare. Si fa sul serio, ci sarà poi un ambiente più professionale. Posso però provare a fare un po’ bene visto che tanti piloti CEV dell’anno scorso sono andati nel Mondiale… Ci possiamo provare.

Si parte però da Misano, circuito che conosci molto bene.

Sì esatto, infatti spero di riuscire a fare abbastanza bene, visto che anche moralmente sarebbe un aiuto. A marzo saremo lì per i test ufficiali, i primi con la nuova squadra prima di iniziare la stagione. Da dire poi che ho già fatto dei test a Jerez, non con la squadra, ma conosco un po’ anche quel circuito, mentre tutti gli altri saranno nuovi per me.

Leonardo Abruzzo, col cambio di campionato cambia anche la preparazione?

Di base non cambia, ma certamente quest’anno cercherò di spingere ben di più in allenamento. Proverò anche ad andare più volte in Spagna per allenarmi con gli altri piloti che vanno forte, come Guido [Pini] o i ragazzi spagnoli. L’impegno ora è più grosso.

Ti poni già qualche obiettivo stagionale?

Al momento non ne ho proprio idea, a Misano vedrò tutto e ci potrò pensare. Per ora però non so proprio, un po’ come la prima gara del CIV 2022, in cui non mi aspettavo proprio di fare subito 9°! È un’incognita.