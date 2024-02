Superbike, Sam Lowes avvisa il fratello Alex “Gli darò la caccia”

La gioia più grande è stata abbracciare il proprio fratello Alex dopo la vittoria. Sam Lowes ha debuttato nel Mondiale Superbike con il tredicesimo posto in gara-1, l’ottavo nella Superpole Race e settimo in gara-2. Questi piazzamenti lo collocano all’undicesimo posto nella classifica guidata un po’ a sorpresa da Alex Lowes, il suo gemello. Sono uguali come due gocce d’acqua e legatissimi tra loro.

“Voglio congratularmi con mio fratello Alex per il suo fine settimana, veramente incredibile. Sono tanto felice per lui e per la nostra famiglia. Ora devo dargli la caccia nelle prossime gare – commenta Sam Lowes – Per quanto riguarda me, normalmente non considererei un settimo ed un ottavo posto dei risultati straordinari. Ricordo però che questo era il mio primo weekend di gara in Superbike quindi sono estremamente contento di come sono andate le cose. Mi sono piaciute molto entrambe le gare e, cosa importante, abbiamo potuto acquisire molta esperienza che ci aiuterà in futuro”.

Il primo podio in Superbike non è lontano

“Dovrei migliorare la gestione della gomma posteriore – prosegue Sam Lowes – Onestamente credo che avrei potuto lottare per il podio con un po’ più di esperienza. Però non posso che essere felice di come ho guidato. Mi sentivo bene sulla moto e penso che il week-end di Phillip Island sia una buona base su cui costruire. Abbiamo terminato tutte e tre le gare e l’Elf Marc VDS Racing Team ha fatto un lavoro straordinario. E’ stata una nuova esperienza per la squadra, hanno fatto tutti un lavoro fantastico: torniamo a casa felici”.

