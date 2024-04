Questo fine settimana a Vallelunga si apre il Trofeo Italiano Amatori. Su CorsedimotoTV presentiamo la serie con un’intervista ad Alessandro Ferrara. È un ragazzo timido Alessandro, tra i più giovani a correre nel campionato più longevo per piloti non professionisti a livello italiano. Quasi diciannovenne, il pilota del team EMC2 Squadra Corse è cresciuto a pane e motori nella sua amata Sardegna, passione trasmessagli da suo papà Omar e da suo fratello Roberto, 4 anni più grande di lui. Nella foto d’apertura, un quadretto di famiglia da corsa: Alessandro con il fratello Roberto, babbo Omar e l’amico Mirko.

Spirito sardo

È Cagliari la città natale di Alessandro Ferrara, e la pista di Mores ( in provincia di Sassari) è stata il suo unico circuito di allenamento. Ha partecipato ad un’unica sola competizione sportiva come wild card oltremare, nel 2017 a Cecina nel CNV con un Ohvale 160. I suoi miti sono Marc Marquez per la sua guida estrema e anche il fratello Roberto che nel 2021 partecipò proprio nella stessa categoria del Trofeo Italiano Amatori conquistandone il titolo e che gli aprì le porte al Civ SS600 nel 2022.

Che consigli ti ha dato tuo fratello Roberto?

“Mi ha consigliato di….andare forte. Corro con la Yamaha R6, la stessa identica moto con cui mio fratello vinse il titolo nel 2021”.

Con quale spirito affronti questa tua prima stagione?

“Con lo spirito sardo. Sono qui per fare esperienza e imparare tanto”.

L’intervista completa su CorsedimotoTV, il nostro nuovo canale Youtube, cui potete accedere dalla schermata qui sopra. Per Alessandro Ferrari questo 2024 è l’anno del grande passo, quello in cui i sogni diventano realtà. Non ha mai girato su alcuni circuiti da Mondiale, come Misano e Cremona, sedi del Mondiale Superbike. Li ha visti solo in TV, ma da adesso avrà la possibilità di studiarli curva dopo curva. Per affrontarli a tutto gas con la sua Yamaha YZF R6.