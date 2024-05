MotoGP, Bagnaia: “Non voglio Marquez in Ducati? Una cavolata”

La ritrovata vittoria di Francesco Bagnaia a Jerez ha dato tanta carica al campione in carica MotoGP. Non solo perché ha sconfitto un rivale come Marc Marquez, ma perché ne aveva un grande bisogno. Era salito sul podio solamente quando ha vinto la gara lunga in Qatar e voleva tornare lassù. Lo ha fatto conquistando il gradino più alto e approfittando al massimo della caduta di Jorge Martin, leader della classifica generale con 17 punti di vantaggio. A Le Mans si aspetta di essere davanti e di lottare per vincere.

MotoGP, Bagnaia carico a Le Mans

Pecco è determinato a fare bene in Francia, sperando di vivere un fine settimana con meno problemi rispetto a quelli che si sono verificati finora: “Uno dei miei punti di forza è che non mi importa se il giorno prima perdo punti o cado, perché so perfettamente che se le cose sono a posto posso rimontare e lottare per la vittoria. È sempre andata così negli ultimi anni. L’anno scorso in ogni weekend faticavo e poi riuscivo a battagliare per le prime posizioni in gara. Quello di Le Mans è sempre stato un bel weekend per me, la pista e l’ambiente mi piacciono. Però nelle ultime due occasioni non sono riuscito a concludere la gara, una volta per una mia caduta e l’altra per un contatto. Comunque il potenziale è sempre stato alto“.

Il pilota piemontese non ha mai vinto a Le Mans e gli piacerebbe salire sul gradino più alto del podio, ci tiene particolarmente: “Sì, vorrei vincere. Adoro tutto di questo weekend di gara e sembra che anche quest’anno il meteo possa essere fantastico. È grandioso poter fare una bella battaglia anche qui. Nel 2022 ci sono arrivato vicino, poi ho commesso un errore alla penultima curva. L’anno scorso non ho potuto lottare, anche se avevo il passo per farlo. Sarebbe una delle gare più belle da vincere, non solo per i punti in palio per il campionato, ma anche per l’idea di trionfare qui a Le Mans“.

Marquez nel team factory Ducati? Pecco fa una smentita

A Bagnaia è stato chiesto chi vorrebbe come compagno di squadra tra Jorge Martin e Marc Marquez. Non ha indicato una preferenza e ha anche voluto fare una smentita rispetto a una cosa che è trapelata: “In questi giorni ho visto un video su Twitter in cui un giornalista spagnolo affermava di aver sentito che io non vorrei Marc nel team ufficiale. È una cavolata. A me non interessa, io voglio solo cercare di essere il migliore e di battere tutti. Continuerò così, non ho una preferenza. Onestamente, sto lavorando bene con Enea e so che tipo di approccio stiamo adottando. Se il team deciderà di cambiare il mio compagno, ripartiremo da zero. La mia ambizione resterà quella di essere più forte di chi mi affiancherà“.

Successivamente ha risposto sull’eventualità di battere Marquez se i due gareggiassero con la stessa moto: “Ragionare sui se è sempre sbagliato nel nostro mondo. I se e i ma non sono fattori sui quali lavoro. Credo che le gare sarebbero più o meno le stesse, perché la differenze tra la moto 2023 e la 2024 sono molto piccole. Alcune cose sono migliori nella moto nuova e altre in quella vecchia. Vero che io guido la Ducati da tanto tempo, mentre lui ha fatto poche gare e conosciamo benissimo il suo potenziale. Credo che a Jerez il risultato sarebbe stato il medesimo anche se avessimo corso con le stesse moto“.

Foto: Ducati Corse