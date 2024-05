Il giovedì che precede un GP è anche il momento per controllare le condizioni fisiche di eventuali infortunati. Come nel caso di Celestino Vietti, che ha riportato la frattura di una clavicola nei test a Jerez di martedì scorso ed è stato operato giusto una settimana fa. Per lui non arrivano buone notizie… Un altro esempio è Aron Canet, infortunatosi nel corso del GP di Spagna, o Dennis Foggia, ma oltre alla Moto2 ci sono stati anche alcuni ragazzi Moto3 da controllare. Facciamo il punto alla vigilia delle prime libere a Le Mans.

MotoGP GP Francia, tutti gli orari

I piloti Moto2

Partiamo appunto da Celestino Vietti, l’unico ritenuto non idoneo neanche per dare il via al Gran Premio di Francia. Come accennato, nel corso della giornata unica di test è incappato in un incidente che gli ha lasciato una frattura alla clavicola sinistra. Dopo una settimana dedicata al tentativo di recupero il piemontese si è recato a Le Mans, ma non ha superato il controllo medico. A sorpresa discorso diverso per Aron Canet, che nella rovinosa caduta delle Prove 1 a Jerez ha riportato la frattura della testa del perone alla caviglia sinistra. L’alfiere Fantic è stato operato poco dopo e ha ora ottenuto l’idoneità provvisoria, da rivalutare dopo le Prove Libere. L’ultimo della lista è Dennis Foggia, molto acciaccato dopo gli incidenti in Andalucia ed ora rimessosi per il GP di Francia.

I piloti Moto3

Anche la classe minore ha avuto i suoi controlli. A partire da José Antonio Rueda, ora idoneo dopo aver saltato ben due GP, prima per un intervento urgente per appendicite ad Austin, poi per un’infezione intestinale a Jerez. L’ultimo della lista è l’attuale leader iridato della Moto3, ovvero Daniel Holgado, ora nuovamente a posto dopo gli incidenti di cui si è reso protagonista nel suo primo round casalingo della stagione 2024. Un GP a Jerez terminato in P7 stringendo i denti, dopo due settimane è pronto per dare nuovamente battaglia sul circuito casalingo della sua squadra.

Foto: Red Bull KTM Ajo