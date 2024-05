Superbike, Michael Rinaldi “Non stiamo vedendo la luce”

Inizio di stagione al di sotto delle aspettative per Michael Rinaldi, passato al team Motocorsa Racing. Sia il pilota romagnolo che il team lombardo erano reduci da alcune stagioni positive. Michael aveva collezionato cinque vittorie nel Mondiale Superbike mentre la squadra guidata da Lorenzo Mauri aveva brillato con Axel Bassani, costantemente tra i protagonisti. Ad oggi Rinaldi ha conquistato solo due top ten in nove gare con un sesto posto in Australia come miglior risultato.

“Penso che questa sia la mia stagione più difficile nel Mondiale Superbike – dice Michael Rinaldi ai microfoni del sito ufficiale WorldSBK – Non riusciamo a centrare quei risultati ai quali eravamo abituati. Sono abbastanza triste. Purtroppo questa è la realtà e sui primi round non posso dire niente di positivo. Prima del via del campionato il nostro obiettivo era quello di continuare a lottare per i podi, e quando andava bene, le vittorie. All’inizio della stagione abbiamo dovuto fare i conti con dei problemi tecnici, e anche durante i test pre campionato. All’interno del team la situazione è tesa. Vedremo cosa succederà, se riusciremo a uscirne, ma è davvero un momento duro e difficile da affrontare quando si è abituati a risultati migliori. Per un pilota è difficile mandar giù una 13esima posizione. Non posso fare nient’altro oltre a ciò che sto facendo ma al momento non è possibile stare al vertice ed è un peccato”.

I problemi

“I risultati non stanno arrivando. Nelle prime tre gare abbiamo avuto dei problemi al motore che non hanno agevolato la situazione all’interno del team. Nel Mondiale Superbike è già difficile conquistare dei bei risultati se sei messo bene. Se invece devi fare i conti con dei problemi non ne parliamo. Basta vedere Iannone che è andato davvero forte sulle piste in cui ha svolto dei test. Ad Assen però, dove come per tutti gli altri ci sono stati dei problemi legato al meteo, è stato difficile per lui essere tra i migliori. È da inizio anno che devo fare i conti con questo tipo di problemi. È quasi impossibile essere lì davanti. L’unica soluzione è non avere altri problemi con la moto e il team, partire da zero, tornare a fare delle gare al mio livello ma è davvero difficile”.

Come uscire da questa situazione complicata

“Su questo non posso parlare dato che si tratta di qualcosa che dobbiamo gestire all’interno del team, anche se penso che sia davvero difficile da risolvere. Non posso fornire dettagli ma la situazione non è semplice. Proverò a fare del mio meglio, a rendere al meglio come sempre ma il momento è davvero difficile. Abbiamo tanti problemi e non stiamo vedendo la luce. Non è facile scendere nei dettagli dato che sarà necessario tanto tempo e non voglio dire niente. La situazione non è semplice, non sono contento, tutto qui”.

Un futuro da scrivere

“Per quanto riguarda il futuro non lo sappiamo dato che nel motorsport non si sa mai. Nelle prime gare il mio obiettivo era stare davanti con dei bei risultati e guadagnarmi un buon contratto per il 2025. Ad oggi i risultati non stanno arrivando. Ora devo tornare a lottare per dei bei piazzamenti poi vedrò quali saranno le offerte. In un momento del genere solo i migliori in classifica possono avere un contratto quasi firmato quindi penso che dovrò aspettare metà stagione”.

