Il “giovedì sprint” della North West 200 si conclude con tre differenti vincitori. Archiviata l’inaugurale corsa Superbike con la nona affermazione record di classe a firma Glenn Irwin (Hager PBM Ducati), le successive due gare non hanno tradito le attese. Una convulsa Supersport ha visto Richard Cooper conquistare la vittoria da indiscusso mattatore, mentre Davey Todd si è successivamente rifatto con gli interessi nei 4 giri di gara della classe Superstock.

DOMINIO DI RICHARD COOPER TRA LE SUPERSPORT

Conclusa la prima corsa della Superbike, al ‘Triangle‘ le Next Generation Supersport a loro volta hanno affrontato un’inaugurale gara “sprint” articolata sulla distanza di 4 giri. Mattatore nelle prove, Richard Cooper (BPE by Russell Racing Yamaha) non ha incontrato rivali, centrando la personale quinta affermazione all’evento, la prima tra le Supersport. In questa circostanza, con la propria R6, ha lasciato a 6″ i suoi più diretti inseguitori con Peter Hickman (Trooper Triumph by PHR) vincitore del derby Triumph a scapito di Michael Dunlop (MD Racing) per una manciata di centesimi.

BOTTO AL VIA CON MCLEAN CHE CENTRA TODD

La corsa è stata tuttavia condizionata da quanto accaduto allo start con Adam McLean (JMcC Roofing Racing Kawasaki) arrivato lunghissimo alla York Corner, centrando l’incolpevole e tra i preannunciati favoriti per la vittoria Davey Todd (Powertoolmate Ducati). In questa carambola è stato coinvolto anche Mike Browne con la seconda R6 Russell Racing, il quale tuttavia si è reso protagonista di una pregevole rimonta culminata con il quarto posto finale. A 60 anni compiuti ha concluso ottavo Jeremy McWilliams (JMcC Roofing Yamaha), mentre il nostro Mauro Poncini (Delmo Racing Yamaha) ha portato a termine 24° la sua corsa d’esordio alla North West.

PRIMA VITTORIA SUPERSTOCK ALLA NORTH WEST 200 DI TODD

Dopo la botta subita al via della corsa Supersport, Davey Todd regolarmente si è presentato allo start della prima gara Superstock, centrando una vittoria tra gli applausi del pubblico. Appropriatosi pronti-via del comando delle operazioni, con la BMW M 1000 RR del TAS Racing ha dovuto rispondere agli assalti di uno scatenato Dean Harrison. In questa edizione schierato da Honda Racing UK solo con la CBR 1000RR-R Stock (le CBR Superbike e Supersport, per la concomitanza con il BSB ad Oulton Park, non erano disponibili…), ‘Deano’ le ha provate tutte, almeno fino ad un taglio della Mather’s Cross Chicane nel corso dell’ultimo giro di gara.

BMW DAVANTI A DUE HONDA

Con un ritmo record Davey Todd si è così assicurato la personale quarta affermazione al Triangle, la prima di classe Superstock. Dean Harrison e Michael Dunlop, entrambi su Honda, hanno completato il podio, con altre due Fireblade a seguire. James Hillier quarto ha infatti preceduto l’eterno John McGuinness, artefici di uno spumeggiante duello che ha vivacizzato la contesa. Niente da fare altresì per Peter Hickman, subito fuori al primo giro in quel di Ballysally Roundabout, mentre Luca Gottardi ha concluso 26°.

SABATO IL CONCLUSIVO RACE DAY DELLA NORTH WEST 200

Questa intensa giornata con la disputa delle seconde qualifiche ufficiali e delle prime tre corse in programma ha rappresentato una sorta di “antipasto” dell’attesissimo Race Day di sabato 11 maggio. Salvo contrattempi, si partirà alle 10 locali (le 11 italiane) con la prima gara Supertwins seguita da Superbike, Supersport e Superstock. La seconda corsa delle bicilindriche anticiperà il main event rappresentato, secondo tradizione, dalla conclusiva “feature race” della Superbike.