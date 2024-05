MotoGP Le Mans, ora si fa sul serio: tutti gli orari del GP Francia

Il Circuito Bugatti di Le Mans è pronto per il 5° round della stagione 2024. In archivio il giovedì inaugurale dedicato alle dichiarazioni pre-GP, ora si fa sul serio. A partire dalla MotoE, che riprende dopo una lunghissima pausa con il campione in carica Mattia Casadei capoclassifica nella generale e inevitabilmente pilota da battere sulla pista francese. In MotoGP comanda ancora Jorge Martin su Bagnaia e Bastianini, Ducati ancora nette protagoniste e ci saranno novità soprattutto da Aprilia e KTM?

Occhio a Joe Roberts in Moto2, categoria che vedrà il debutto del campione europeo Stock Dani Munoz per l’infortunato Bendsneyder. Assente anche Mario Suryo Aji, impegnato a risolvere la sindrome compartimentale, da valutare poi le condizioni di Celestino Vietti, infortunatosi ad una spalla la settimana scorsa. In Moto3 torna José Antonio Rueda dopo i problemi di salute, pronto a dare filo da torcere al capoclassifica Holgado e ad Alonso, senza dimenticare l’agguerrito Veijer fresco di vittoria.

Piloti italiani anonimi anche nell’appuntamento in Francia o ci sarà qualche cambiamento nelle due classi minori? Di seguito vi lasciamo tutti gli orari del fine settimana mondiale a Le Mans. Diretta integrale garantita come sempre da Sky Sport MotoGP, in streaming su SkyGo e NowTV. Stavolta però anche su TV8 sarà possibile vedere tutto in diretta, dalle qualifiche del sabato alle ultime gare della domenica.

GP Le Mans, gli orari Sky Sport

Venerdì 10 maggio

8:30-8:45 MotoE Prove 1

9:00-9:35 Moto3 Prove Libere

9:50-10:30 Moto2 Prove Libere

10:45-11:30 MotoGP Prove Libere 1

12.25-12:40 MotoE Prove 2

13:15-13:50 Moto3 Prove 1

14:05-14:45 Moto2 Prove 1

15:00-16:00 MotoGP Prove

16:15-16:45 MotoE Qualifiche (Q1-Q2)

Sabato 11 maggio

8:40-9:10 Moto3 Prove 2

9:25-9:55 Moto2 Prove 2

10:10-10:40 MotoGP Prove Libere 2

10:50-11:30 MotoGP Qualifiche (Q1-Q2)

12:15 MotoE Gara 1 – 8 giri

12:50-13:30 Moto3 Qualifiche (Q1-Q2)

13:45-14:25 Moto2 Qualifiche (Q1-Q2)

15:00 MotoGP Sprint Race – 13 giri

16:10 MotoE Gara 2 – 8 giri

Domenica 12 maggio

9:40-9:50 MotoGP Warm Up

11:00 Moto3 Gara – 20 giri

12:15 Moto2 Gara – 22 giri

14:00 MotoGP Gara – 27 giri

Foto: KTM Images/Polarity Photo