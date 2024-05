Moto3, José Antonio Rueda torna in azione nel GP di Francia

Non si può dire che sia stato un inizio di stagione fortunato. José Antonio Rueda infatti ha saltato due dei quattro GP finora disputati per problemi di salute che ora sembrano finalmente alle spalle. Il pilota #99 di Red Bull KTM Ajo, che veniva indicato come uno dei favoriti per la Moto3 2024, riparte dalla tappa in Francia (tutti gli orari). Il chiaro obiettivo sarà dare filo da torcere a Holgado e Alonso, già i netti protagonisti del campionato.

Inizio Moto3 2024 da dimenticare

Dopo lo zero nel round inaugurale, José Antonio Rueda si è preso la prima pole position Moto3 ed il secondo gradino del podio in gara a Portimao. La sua sequenza però si è interrotta: sabato sera ad Austin è stato operato d’urgenza per appendicite. L’inevitabile conseguenza è stata l’addio al GP delle Americhe. A Jerez, sentito evento di casa, di nuovo si è fermato in corsa, stavolta per un’infezione intestinale e con Vicente Perez subentrato a Gran Premio già iniziato.

“Voglio tornare tra i primi”

Chiaramente dovrà passare l’ultimo controllo medico giovedì per l’idoneità definitiva, ma c’è fiducia nel team di Aki Ajo. “Arriviamo in Francia senza aver disputato gli ultimi due round” ammette Rueda, più carico che mai per questo nuovo GP Moto3. “Non vedo l’ora di tornare in sella. Ora mi sento molto meglio dopo questi giorni di stacco e sono molto motivato.” L’obiettivo è ovvio: “Voglio tornare a competere tra i primi il più rapidamente possibile, abbiamo il potenziale per farlo.”

Foto: Red Bull KTM Ajo