Moto3: Rueda operato di appendicite, addio al GP Austin

Anche José Antonio Rueda non disputerà il Gran Premio delle Americhe. Nel caso del pilota KTM Ajo si tratta di motivi di salute: proprio ieri infatti gli è stata riscontrata l’appendicite, che ha richiesto un pronto intervento. È andato tutto bene, ma chiaramente non è in grado di disputare una corsa, quindi il suo GP ad Austin è concluso. Oggi la griglia Moto3 avrà un terzo pilota in meno dopo Buasri e Almansa già KO per incidenti (i dettagli).

La nota del team Moto3

“José Antonio Rueda salterà il GP delle Americhe dopo essersi sottoposto ad un intervento. Al pilota Moto3 di Red Bull KTM Ajo è stata diagnosticata l’appendicite, è stato poi operato la notte scorsa con risultati soddisfacenti.” Così la squadra di Aki Ajo ha spiegato quanto accaduto ieri al suo pilota di punta in classe minore. Fuori causa quindi uno dei più solidi avversari del poleman Alonso.

Proprio ieri infatti Rueda ha cercato a lungo di strappare la prima casella al rivale di Aspar, perdendola infine per soli 17 millesimi. Certo però partire comunque dalla prima fila avrebbe significato da subito battaglia serrata per la vittoria in Moto3. Per stavolta non sarà così, ora Rueda ha due settimane per recuperare e ripresentarsi al prossimo round di Jerez.

Foto: Red Bull KTM Ajo