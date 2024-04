MotoGP Austin, Bastianini sorpreso: “È successa una cosa strana”

Sesto posto finale per Enea Bastianini nella Sprint MotoGP ad Austin, non il risultato a cui ambiva quando si è schierato sulla quinta casella della griglia. Come il suo compagno di squadra Pecco Bagnaia, è stato meno brillante di quanto ci si aspettasse. Qualcosa non ha funzionato e va risolto in vista della gara lunga.

MotoGP Austin, Bastianini spiazzato

Il pilota ufficiale Ducati ha spiegato a Sky Sport MotoGP che il suo problema è stato rappresentato dalla mancanza di grip, una fattore che lo ha stupito: “In gara è stata un po’ una sorpresa. Non avevo mai sofferto in termini di aderenza né venerdì né sabato mattina, quello non è mai stato un nostro problema. Invece, in gara abbiamo riscontrato questa mancanza di grip. Ho faticato per tutta la sprint, l’unica cosa positiva è che è rimasta costante e dunque i tempi sono restati simili a quelli dell’inizio. Sono riuscito almeno a recuperare la posizione su Miller, però ci aspettavamo di lottare per il podio. Invece, è andata così… “.

Bastianini sa che la corsa di oggi ad Austin sarà complicata, però si aspetta di non avere lo stesso limite avuto ieri nella sprint: “Sono sicuro che i ragazzi avranno una soluzione per la gara. La cosa strana è che non era mai successo prima di avere problemi di grip, è stata una novità“.

Enea da podio oggi?

Bastianini, come gli altri piloti, dovrà capire se sarà il caso di montare la gomma media invece della morbida al posteriore e sarà interessante vedere se la sua vecchia abilità nel gestire gli pneumatici emergerà: “Diciamo che la soft si è usurata abbastanza nella sprint, quindi dovremo valutare anche la possibilità di utilizzare la media. È vero che solitamente riesco a salvare bene le gomme, però con questa MotoGP è una caratteristica che è andata un po’ a svanire. Adesso si spinge dall’inizio alla fine, quindi sarà dura. Comunque si può fare una bella gara“.

Enea si sente in grado di lottare per il titolo MotoGP 2024? Questa la sua risposta: “Mi piacerebbe essere un pretendente al titolo, ma ci manca ancora qualcosa e dobbiamo trovarla. Lavorare come stiamo facendo finora ci porterà a fare sempre un po’ meglio“.

Foto: Ducati Corse