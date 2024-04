MotoGP, Vinales: scoperto il problema che lo ha frenato a Jerez

Dopo la doppietta di vittorie ad Austin, sicuramente Maverick Vinales si aspettava di essere davanti anche a Jerez. Invece, il weekend si è rivelato più complicato del previsto. L’Aprilia ha faticato anche con Aleix Espargaro. Il ritiro nella Sprint è stato influenzato da un punto bagnato del tracciato, mentre in gara lunga il 29enne di Figueres si è piazzato solo nono. Molto importante il test di lunedì, sempre in Andalusia, per capire e migliorare. Si è lavorato su più aspetti, ad esempio la partenza. Inoltre, è stata l’occasione provare un nuovo codone che dovrebbe aiutare le staccate e l’ingresso curva.

MotoGP, test Jerez: il bilancio di Vinales

Al termine del test, Vinales ha fatto il punto della situazione e si è detto soddisfatto: “Volevamo soprattutto avere due moto uguali – ha spiegato a Motosan.es – perché è dal Qatar che funzionano in modo leggermente diverso. Era importante avere moto A e moto B che funzionassero allo stesso modo, perché se cadi e devi prendere l’altra, è difficile essere competitivo se non è uguale. Abbiamo capito che la B aveva alcune parti che non erano al massimo delle loro performance“.

Il pilota spagnolo ha spiegato che il fatto di non avere due Aprilia identiche lo ha condizionato nel weekend a Jerez: “È un peccato, perché ho corso con la B. Ho dato colpe al freno anteriore, perché non mi fermava in curva, ma c’era un componente della moto che al 100%. Devi stare attento a queste cose, perché possono cambiare il campionato. I ragazzi lo sanno, bisogna essere sempre il 100%. A Jerez non lo eravamo. Venerdì sì, perché abbiamo utilizzato la moto A, che è la stessa usata a Portimao e Austin. Quando sono passato alla B quel livello si è eclissato. Solo avendo capito questo, considererei il test super positivo“.

Aprilia non deve sbagliare

Maverick avrebbe voluto che il team fosse riuscito a individuare prima i problemi, spera che ci sia una maggiore reattività in futuro: “Dobbiamo essere attenti. Lo dico sempre che se riusciamo a tirare fuori il 100% dalla moto, ci siamo. Questo è il livello. Avevo il ritmo dei migliori, quindi la moto è ad alto livello. Se non la utilizziamo al 100%… Dobbiamo essere attenti e controllare che tutto sia perfetto fino all’ultima vite“.

Aver compreso cosa non abbia funzionato è stato importante e dà fiducia a Vinales per i prossimi gran premi, sente di avere una RS-GP molto competitiva: “Il test è positivo, ci siamo tolti un peso dalle spalle. Ora ho due moto identiche e posso fare strategie diverse, prima non potevo perché non sapevo se la B avrebbe funzionato. Abbiamo una buona base per il resto del campionato. Nel test ho cercato di frenare meglio e di aiutare la moto a fare lo step successivo. Ho una moto fantastica e non voglio toccarla, però se posso aiutarla un po’…“.

Foto: Aprilia