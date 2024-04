MotoGP: gomme extra e caschi in pit lane, l’ultimo aggiornamento

In archivio sia il Gran Premio di Spagna che i test MotoGP a Jerez, ma non mancano continue novità. Nello specifico ci sono un paio di aggiornamenti ufficializzati dalla Grand Prix Commission riguardanti l’uso dei caschi nei momenti più frenetici in pit lane e le gomme per i piloti Moto2 e Moto3 che disputano Q1 e Q2, tutti con effetto immediato. Ecco di cosa si tratta.

Gli aggiornamenti MotoGP, Moto2, Moto3

Per prima cosa rimane tassativamente obbligatorio per tutti i membri dei team MotoGP l’utilizzo dei caschi in pit lane nei momenti più impegnativi, ovvero quando avviene il cambio moto. Nello specifico, quando hanno luogo i due turni di qualifiche e quando si verifica il flag-to-flag in una gara MotoGP.

Il secondo punto in questione riguarda invece le categorie Moto2 e Moto3. C’è un aggiornamento importante per i quattro piloti che partecipano sia alla Q1 che alla Q2, in caso entrambi i turni siano svolti su pista asciutta. Questi piloti quindi avranno a disposizione una gomma anteriore extra della mescola che desiderano, stesso discorso anche per una gomma extra posteriore. Un provvedimento che segue a svariate situazioni già viste di “gomme finite” e di conseguenza tentativi unici per chi passa da un turno all’altro.

Foto: Pirelli