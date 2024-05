Caricasulo alla prossima gara dell’IDM in sostituzione di Vugrinec

Federico Caricasulo torna a sentire il profumo delle Superbike. Dal 31 maggio al 2 giugno parteciperà al secondo appuntamento dell’ IDM Superbike alla Motorsport Arena di Oschersleben. Sostituirà l’infortunato Martin Vugrinec nel team Skach Motors Kawasaki Racing. Salvo imprevisti il pilota ravennate proverà la ZX-10 RR in Germania la prossima settimana. Federico Caricasulo ha 28 anni ma è uno tra i piloti più esperti del Mondiale Supersport. Non ha mai avuto problemi ad adattarsi a moto con cui non aveva gareggiato. Non a caso quest’anno si è adattato velocemente alla MV Agusta di MotoZoo Me Air Racing

“È venuta fuori questa possibilità di rimpiazzare un pilota infortunato nel campionato tedesco – racconta Federico Caricasulo a Corsedimoto – il team è sicuramente valido e il livello del campionato è molto alto. In questo periodo molto lungo senza gare, in cui l’alternativa è allenarmi in minimoto o nei kartodromi, ho pensato che fosse una bella occasione per rimanere in allenamento ed in clima gara. Risalgo su un mille dopo quattro anni, la Superbike è il mio obbiettivo per il futuro quindi…perché no”.

La squadra è entusiasta della scelta. Il team principal Oliver Skach è arrivato a Caricasulo grazie al partner dell’elettronica MecTronik che ha messo in moto i suoi contatti. La squadra è convinta che Caricasulo rimarrà sorpreso del livello dell’IDM e potrà essere tra i miglior piloti in pista. Nella prossima gara dell’IDM Superbike saranno presenti così due italiani e non è da escludere una battaglia tra Federico Caricasulo e Lorenzo Zanetti. Ipotizzare due italiani sul podio in una gara dell’IDM forse è troppo ottimistico ma tutto è possibile.

Foto WorldSBK

